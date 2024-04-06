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港聞

港聞二

升格大學應科大可同時申 東華學院：積極考慮

【明報專訊】《施政報告》提出發展「應用科學大學」，提升職業專才教育獲得大學學位地位，自資專上院校申請條件包括已取得大學名銜。教育局副局長施俊輝昨於立法會教育事務委員會會議表示，院校可與教育局溝通，以合併形式同時申請取得大學名銜及成為應科大。學生逾3500人的東華學院回覆本報查詢稱，會積極考慮同步申請升格為私立大學及應科大。

東華學院上月曾表示正循政府《成立私立大學的路線圖》於2025/26學年申請升格為私立大學，亦會積極考慮在取得大學名銜後提出申請成為應科大。校長陳慧慈教授昨日回覆本報查詢稱，學院會積極考慮同步申請升格為私立大學及應科大，希望提升職專教育的社會地位。

陳慧慈：樂意加入應科大聯盟

《財政預算案》提到預留1億元成立「應用科學大學聯盟」。陳慧慈稱，樂意與其他開辦應用學位課程的專上院校加入聯盟，借鏡本地及海外的應科大經驗，增加與內地及海外應科大的交流及研究合作。

資料顯示，除了東華學院，VTC轄下的THEi及港專均曾表示擬申請成為應科大，都會大學上月已獲批成為首間應科大。對於應科大數量及成立時間表，施俊輝昨稱當局未有設定硬指標，認為發展職專教育不應只局限於應科大或某些資歷課程，可多元發展。

蔡若蓮：大學學費不急於大增

另外，政府正檢討8間資助大學學費。教育局長蔡若蓮在會上表示，應該遵守收回18%成本的財政紀律，會考慮家庭負擔等因素，不會急於大幅增加學費，「循序漸進」。

蔡若蓮提到，現時資助專上院校有2.3萬名非本地學生，約68%是內地生，其餘依次為韓國、印尼、印度、馬來西亞、哈薩克等國家；美國和法國則以研究生居多。

至於會否再放寬非本地生收生限額，她表示現時對內地、台灣和澳門的學生比例有限制，局方會與內地部門商討，但亦要考慮院校自身條件、教學空間等。

相關字詞﹕教育局 蔡若蓮 東華學院 應用科學大學

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