職工會條例擬修 參考23條

加强登記局長監督管理權

勞福局在文件強調，職工會的運作必須符合《香港國安法》、《職工會條例》及其規例、其他相關香港法律，以及已登記的會章。總結職工會登記局2023年的執法行動，該局曾406次探訪職工會，提醒理事及受薪人員有關上述法規；完成119宗職工會規則變更的登記，涉及更改會員資格和會費、會員大會安排和法定人數等事宜；審閱1358份職工會提交的周年帳目表。2021年及2023年分別有一間職工會因曾被用作與其宗旨或會章牴觸的用途，違反《職工會條例》，被該局取消登記。

去年406次訪工會提醒法規

另外文件顯示，已登記職工會由2019年底的917間，增至2023年底的1436間，增幅57%，另有16間已登記的職工會聯會。2019年11月至2020年5月，登記局接獲4386宗登記申請，較過往每年平均接獲約15宗申請大增；同時2020至2023年撤回的申請共有3701宗。截至2023年底，正處理的申請有7宗，文件形容整體情况「回復平穩」。