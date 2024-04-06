改身分證性別安排 平機會：毋須介入 朱敏健卸任主席在即 稱「族內歧視」未立法不遺憾

政府周三修訂更改身分證性別的申請機制，並列出6項條件，包括要求申請人需已完成「以改變性徵為目的」之手術治療，即切除乳房或陰莖及睾丸，剔除以往切除子宮和構建人造陰莖的要求；其他條件包括申請人患有或曾患性別不安、申請前至少兩年持續接受異性荷爾蒙治療等。

「與反歧視條例無直接關係」

朱敏健稱，坊間對政府方案反應不一，他同意任何方案都有改善空間，但事件與平機會處理的反歧視條例無直接關係。他引述早前的法庭判辭列明毋須完成性別重置手術，他認為在「不需完成」與「不需開始」手術之間有商討空間，舉例政府認為「條路要行7公里」，有人認為太辛苦，最後是否應將「路程」改更短，「甚至無需要做（手術）」，便是行政安排。

朱敏健任內建議就「族內歧視」立法，今年初他在立法會稱輿論或認為立法無迫切性。他昨說，目前社會環境改變，加上立法細節「較想像中複雜」，認為「急務」不在於立法，舉例新冠疫情期間，有餐廳貼出告示針對內地人，經平機會勸喻後「買少見少」。

早前有殘疾人士參觀中環添馬公園「發光蛋」遇阻，朱稱問題「解決咗」，事後平機會派人視察，認為工作人員與當事人有溝通誤解，按該會觀察，輪椅人士可入場參觀，但主辦方未做好細節上的安排。朱指主辦方承認有改善空間，認為對方並非排除輪椅人士參觀。

朱敏健總結任內有7項工作成果，包括重整平機會管治架構、推動餵哺母乳等反歧視法例的修訂等。被問到對接任的前國際法律專員林美秀有何期許，朱表示對林的才能和見識絕對有信心，盼她本着「大膽創新，小心落實」的精神處理公務。