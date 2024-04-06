繼父非禮13歲女 「迹近強姦」囚4年

被告L.C.K.（現年46歲）被控於2022年1月10日，干犯非禮及向16歲以下兒童作猥褻行為兩項罪名。案情指被告非禮事主X時遭同牀的兒子察覺，再前往客廳對X有所動作。被告在警誡下曾稱，他只是在牀上自瀆，事主X不慎沾上精液，法官練錦鴻認為事主證供堅定，沒理由誣告被告，於是裁定他罪成。

致精神受創 官：無減刑理由

練官昨判刑指本案嚴重之處在於X當時只有13歲，被告違反誠信及沒肩負照顧X的責任，而是藉年紀、體型及關係凌辱稚齡少女。X的創傷報告顯示，家境複雜的X患抑鬱和有邊緣人格特質，曾有自殺及自殘行為，影響她建立人際關係。

練官批評被告因一己之欲剝奪少女正常成長的機會，他首次非禮X時，其兒子在同一牀上，對兒子肯定亦造成壞影響。被告雖然沒使用真正暴力，但他利用作為繼父的感情強行向X施加行為，令X不敢反對和報警，也對她精神情况更為嚴重，需要繼續接受治療。

練官認為被告背景在量刑時不構成重要的考慮因素，在閱讀家人為他撰寫的求情信後，認為沒有減刑理由，又指他的行為不但缺德，亦是犯法，就每罪以監禁3年為量刑起點，終判處即時監禁4年。

【案件編號：DCCC 966/22】