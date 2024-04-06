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港聞二

教職員涉誘童拍裸照被捕 跨國行動未揭本地受害人 另12人下載童色片落網

【明報專訊】本港警方聯同新加坡、韓國、英國及澳洲警方打擊兒童色情物品，早前採取「獨劍」聯合行動，本港警方共拘捕13名男子，其中一人為教職員，涉嫌誘使海外男童發放裸照及片段，他已被學校停職；其餘12人則涉嫌下載兒童色情物品。警方暫未發現有本地受害人，會繼續調查。

網上結識 利用男童好奇心

網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司許綺惠表示，本港警方早前與上述四國警方交換情報，發現有人經點對點分享軟件下載及分享兒童色情影片或相片，又懷疑香港有人於網上社交媒體結識未成年兒童，誘使對方發放裸照。

本港警方調查後，於3月25日在全港多區拘捕13名31至73歲的男子，其中12人為本地人，其餘一人為外籍。行動中，警方檢取21部電腦、9部手提電話及75個外置儲存裝置，涉及964段兒童色情影片及8張相片。所有被捕人獲准保釋，4月下旬至5月下旬須向警方報到。

負責學校管理工作 已停職

其中一名被捕人為教職員，警方相信他單獨犯案，在社交平台尋找獵物，主要針對未成年男童，投其所好，利用他們對性的好奇心，取得對方信任後，索取裸照或片段，涉嫌「促致未滿18歲人士製作色情物品」。他於學校主要負責管理工作，校方已知悉事件並將他停職。

另外12名被捕人分別報稱廚師、工程維修員、退休人士等，曾下載及儲存相關兒童色情物品。外國警方則合共拘捕259人，涉嫌管有或分享兒童色情物品，年紀最小的被捕人只有12歲。警方會繼續調查案件是否牽涉集團式經營。

海外被捕人最小12歲

家庭衝突及性暴力政策組高級督察郭詩慧表示，警方去年共錄得63宗兒童色情物品相關案件，其中近七成案件的施虐者及受害兒童於社交平台、網上遊戲聊天室等認識，而九成事主為女童。警方發現涉案者為取得兒童信任，會稱呼對方「老公、老婆」，又會主動向對方發送「自己」的裸照。

警方又留意到部分通訊軟件有閱後即焚功能，兒童或誤以為只有對方能看到自己裸照，惟對方可用其他裝置翻拍。其中一名13歲女童為換取價值幾十元的網上遊戲道具，出賣自己裸照；又有少女與男網友相約見面並發生性行為，其間被偷拍並遭對方威脅，最終患上情緒病才揭發事件。警方呼籲家長了解子女上網習慣，為子女培養正確的兩性價值觀。

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