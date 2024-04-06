花蓮大地震 70年茶店寄三代情 除非強制不願撤離

花蓮截至昨晚共26幢樓宇被標示為「紅色危險標誌」，建議即時撤離，包括「鋼管紅茶」所在樓宇，支柱石屎剝落、部分鋼筋斷裂。負責人許先生說，身為店東的祖父不願離開，當局批准先加固大樓，倘符合安全標準就毋須清拆。他說店舖一磚一瓦都是祖父心血，他也在這裏成長，「我爺爺從27歲，做到現在87歲，超過一甲子的時間……從小到大的回憶都在這裏，情感都寄託在這裏」。

有家回不了 單親母感艱難

萬一最終要撤走，許先生慨嘆只能無奈接受，「不能跟大自然開玩笑，如果大自然真的要叫你離開，你也只能離開啊！」災後繼續開店營業，更向光顧的災民免費送食物，他只盼幫助更有需要的人，又說哀傷過後還是要積極面對，形容花蓮人在頻繁地震等不穩環境中成長，「關關難過關關過」。

一座位於北濱街的住宅因結構危險行將清拆，居民昨趕回家收拾，部分人連牀褥、洗衣機等大型家具也搬走。單親母親曾女士在朋友和鄰居協助下搬家，「有家回不了，現在回來收拾也怕，所以必須快……現在的餘震讓我覺得差不多要塌了」。獨力養育3名就學小孩，她自言收入不多，對遭遇感到辛苦，但慶幸住所未倒塌。

拆天王星 禁員工代取物品

至於嚴重傾斜的天王星大樓昨開始拆卸，工程人員架設鋼鐵支撐，出動大型吊臂車及挖泥機，料需時兩周。多名住戶在場守候，關注能否取回大樓內物品。居於3樓的陳先生表示遺漏40萬元新台幣現金，而樓層未崩塌，希望工程人員協助取回，「全部撈下來，大家怎樣認領？錢財萬一散開怎麼辦？」當地政府表明基於安全考慮，不會代為取出，若檢獲有價值或紀念物品，警方將記錄保管再發還。

明報記者 鄭啟智、賴俊傑花蓮報道

（花蓮大地震）