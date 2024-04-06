明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

82人撤太魯閣 包括4港人 山崩步道揭兩遺體 身分待確認

【明報專訊】台灣花蓮對開海域日前發生7.2級地震，截至昨晚9時錄得12死1133傷。當局昨續在重災區「太魯閣國家公園」一帶搜救，並分批以直升機將受困者送到山下。當地消防署透露，昨有82人乘直升機撤離，包括4名港人；獲撤離60名台灣人中，據悉其中一人是持台灣護照的港人。昨增兩人死亡，人員在大規模山崩的「砂卡礑步道」發現兩具遺體，有待進一步確認身分。另外，部分失蹤者家屬仍在救援指揮中心守候，其中台灣人游先生一家五口在「砂卡礑步道」失蹤，其母昨等待消息時焦急落淚，稱兒子一直有在社交媒體報告行蹤，惟地震後音信全無，冀奇蹟出現。

未知被困山上遊客數量

台一家五口失蹤 母盼奇蹟

花蓮地震救災工作昨踏入第三天，在受困的636人中，有505人被困於太魯閣晶英酒店及天祥活動中心。本報記者在場採訪救援工作時，留意到多人陸續獲撤離。救援指揮中心消息稱，昨早獲救的兩名香港旅客均為女性，分別58及41歲，據悉其中一人持台灣護照。兩人在太魯閣晶英酒店獲救，並無受傷，其後自行離開。現場有救援人員表示，由於山上無網絡，被困者分散多地，暫未能統計身處山上的外籍遊客人數，未知是否仍有港人被困。中央災害應變中心表示，昨早已向酒店空投物資，包括白米、麵條、藥物及尿片等。

記者昨午前往接收太魯閣傷者的花蓮慈濟醫院及國軍花蓮總醫院，兩所醫院均表示未有港人送院治療。本港入境處表示，截至昨午5時接獲34名港人求助及確認相關港人身處安全地方，已向求助人提供相關資訊及可行協助；其中11名求助人身處太魯閣地區，3人已安全離開受影響區域。

日前地震引致大規模山崩，包括位於旅遊熱點太魯閣國家公園內的砂卡礑步道。綜合台灣傳媒報道，昨早約9時半，人員在離步道入口約400米處一堆大石中，分別有一頭顱及一腿露出，均被數噸重的石頭壓住，已無生命迹象。由於以人手鑿岩機效率有限，當局今（6日）或改用重型機器協助碎石，並取出遺體。

搜救隊徒步往九曲洞救9人

花蓮昨不時下起微雨，人員擔心泥石下滑增加搜救困難。其中由4個縣市人員組成的搜救隊，昨徒步前往九曲洞開展救援工作，救出9人，一人左手骨折，其他則出現身體虛弱及缺水迹象。各人經包紮傷處及補充水分後獲撤離，部分人與親友通話時不禁放聲大哭。

84小學師生受困 冀先救學童

連同教師、學生及居民在內，當地西寶國小有84人受困。由於校舍電力中斷，校長早前經校旁民宅電話對外聯繫，期望能優先撤離學童。當局稱，來自花蓮及南投消防局的人員將在西寶國小會合，討論後續救援安排，並會確認路况是否適合行駛大客車協助救援。教育部亦續與校長聯繫，確保相關維生物資充足。

台灣行政院昨宣布，各個部門已整合約30項援助措施，包括向死者或失蹤者的家屬發放20萬新台幣（約4.9萬港元）作災害慰問金。日本外務省昨宣布捐贈100萬美元（約783萬港元）協助花蓮地震災後重建；台灣政府感謝日方關懷及援助，期盼兩地友誼長存。全球多國或地區領袖先後問候災情，科索沃總統奧斯馬尼在社交平台對中失去至親的家庭表達衷心哀悼。

（花蓮大地震）

相關字詞﹕太魯閣晶英酒店 西寶國小 太魯閣國家公園 台灣 花蓮地震

上 / 下一篇新聞

申覆核車牌查冊新規 記協：傳媒無一獲批 指損新聞自由 違蔡玉玲案判決
申覆核車牌查冊新規 記協：傳媒無一獲批 指損新聞自由 違蔡玉玲案判決
首非白衣7‧21暴動罪成 官指還擊「以暴易暴」
首非白衣7‧21暴動罪成 官指還擊「以暴易暴」
上水老婦伏屍坑渠疑捱撞 涉不顧而去司機被捕
上水老婦伏屍坑渠疑捱撞 涉不顧而去司機被捕
距開審年半 立場案4‧29裁決
距開審年半 立場案4‧29裁決
【日月掠影】1980年5月20日：港團北上 洽粵港經濟合作
【日月掠影】1980年5月20日：港團北上 洽粵港經濟合作
花蓮表面復常 經濟命脈旅業重創 旅館訂單一夜消失 政府：與業界洽對策 獎賞吸遊客
花蓮表面復常 經濟命脈旅業重創 旅館訂單一夜消失 政府：與業界洽對策 獎賞吸遊客
採訪手記：復常韌力超想像 官樂助傳媒報道
採訪手記：復常韌力超想像 官樂助傳媒報道
花蓮大地震 70年茶店寄三代情 除非強制不願撤離
花蓮大地震 70年茶店寄三代情 除非強制不願撤離
教職員涉誘童拍裸照被捕 跨國行動未揭本地受害人 另12人下載童色片落網
教職員涉誘童拍裸照被捕 跨國行動未揭本地受害人 另12人下載童色片落網
繼父非禮13歲女 「迹近強姦」囚4年
繼父非禮13歲女 「迹近強姦」囚4年
官：被視為父親毁信任 社協義工非禮男童囚7月
官：被視為父親毁信任 社協義工非禮男童囚7月
美亞家族命案 控謀殺鄭櫻李首上庭
美亞家族命案 控謀殺鄭櫻李首上庭
改身分證性別安排 平機會：毋須介入 朱敏健卸任主席在即 稱「族內歧視」未立法不遺憾
改身分證性別安排 平機會：毋須介入 朱敏健卸任主席在即 稱「族內歧視」未立法不遺憾
職工會條例擬修 參考23條
職工會條例擬修 參考23條
私家車飛鵝山墜坡 消防游繩救出重傷司機
私家車飛鵝山墜坡 消防游繩救出重傷司機
升格大學應科大可同時申 東華學院：積極考慮
升格大學應科大可同時申 東華學院：積極考慮
T4造價升5倍 林世雄：現有方案聽民意修改空間細
T4造價升5倍 林世雄：現有方案聽民意修改空間細
「服刑無悔意」 防護中心前顧問醫生除牌一年
「服刑無悔意」 防護中心前顧問醫生除牌一年
住戶月入中位升至3萬 中西4連冠觀塘續包尾
住戶月入中位升至3萬 中西4連冠觀塘續包尾
踏單車中英街走私貓狗 兩人被捕
踏單車中英街走私貓狗 兩人被捕
分娩後拋嬰出窗 菲籍女認瞞出生罪
分娩後拋嬰出窗 菲籍女認瞞出生罪
九市速遞：廣交會月中開 港澳採購報名增 包括香港美德英商會 政策改善簽證更快
九市速遞：廣交會月中開 港澳採購報名增 包括香港美德英商會 政策改善簽證更快
九市速遞：深圳4男偷排污 補種珊瑚獲輕判
九市速遞：深圳4男偷排污 補種珊瑚獲輕判
九市速遞：珠海推口岸接駁巴 免費去山姆店
九市速遞：珠海推口岸接駁巴 免費去山姆店
九市速遞：馬會搭橋 從化政府來港招商
九市速遞：馬會搭橋 從化政府來港招商
九市速遞：東莞學校今年試開高中港澳班
九市速遞：東莞學校今年試開高中港澳班
灣區手記：翻譯機 ／文：尚東美
灣區手記：翻譯機 ／文：尚東美
【Emily】港隊暫15奧運賽項獲入場券 立會文件有遺珠 劍神劍后已入閘
【Emily】港隊暫15奧運賽項獲入場券 立會文件有遺珠 劍神劍后已入閘
【Emily】教局提建「國際教育樞紐」無寫「目標」 惹葉劉嬲嬲
【Emily】教局提建「國際教育樞紐」無寫「目標」 惹葉劉嬲嬲
【Emily】港航送學校千張機票 可去京滬要交計劃書
【Emily】港航送學校千張機票 可去京滬要交計劃書
【Emily】周守仁拍DSE打氣動畫 教家長製水果茶減壓
【Emily】周守仁拍DSE打氣動畫 教家長製水果茶減壓
【Emily】環署大專生實習 月薪11K
【Emily】環署大專生實習 月薪11K