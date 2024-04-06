82人撤太魯閣 包括4港人 山崩步道揭兩遺體 身分待確認

未知被困山上遊客數量

台一家五口失蹤 母盼奇蹟

花蓮地震救災工作昨踏入第三天，在受困的636人中，有505人被困於太魯閣晶英酒店及天祥活動中心。本報記者在場採訪救援工作時，留意到多人陸續獲撤離。救援指揮中心消息稱，昨早獲救的兩名香港旅客均為女性，分別58及41歲，據悉其中一人持台灣護照。兩人在太魯閣晶英酒店獲救，並無受傷，其後自行離開。現場有救援人員表示，由於山上無網絡，被困者分散多地，暫未能統計身處山上的外籍遊客人數，未知是否仍有港人被困。中央災害應變中心表示，昨早已向酒店空投物資，包括白米、麵條、藥物及尿片等。

記者昨午前往接收太魯閣傷者的花蓮慈濟醫院及國軍花蓮總醫院，兩所醫院均表示未有港人送院治療。本港入境處表示，截至昨午5時接獲34名港人求助及確認相關港人身處安全地方，已向求助人提供相關資訊及可行協助；其中11名求助人身處太魯閣地區，3人已安全離開受影響區域。

日前地震引致大規模山崩，包括位於旅遊熱點太魯閣國家公園內的砂卡礑步道。綜合台灣傳媒報道，昨早約9時半，人員在離步道入口約400米處一堆大石中，分別有一頭顱及一腿露出，均被數噸重的石頭壓住，已無生命迹象。由於以人手鑿岩機效率有限，當局今（6日）或改用重型機器協助碎石，並取出遺體。

搜救隊徒步往九曲洞救9人

花蓮昨不時下起微雨，人員擔心泥石下滑增加搜救困難。其中由4個縣市人員組成的搜救隊，昨徒步前往九曲洞開展救援工作，救出9人，一人左手骨折，其他則出現身體虛弱及缺水迹象。各人經包紮傷處及補充水分後獲撤離，部分人與親友通話時不禁放聲大哭。

84小學師生受困 冀先救學童

連同教師、學生及居民在內，當地西寶國小有84人受困。由於校舍電力中斷，校長早前經校旁民宅電話對外聯繫，期望能優先撤離學童。當局稱，來自花蓮及南投消防局的人員將在西寶國小會合，討論後續救援安排，並會確認路况是否適合行駛大客車協助救援。教育部亦續與校長聯繫，確保相關維生物資充足。

台灣行政院昨宣布，各個部門已整合約30項援助措施，包括向死者或失蹤者的家屬發放20萬新台幣（約4.9萬港元）作災害慰問金。日本外務省昨宣布捐贈100萬美元（約783萬港元）協助花蓮地震災後重建；台灣政府感謝日方關懷及援助，期盼兩地友誼長存。全球多國或地區領袖先後問候災情，科索沃總統奧斯馬尼在社交平台對中失去至親的家庭表達衷心哀悼。

（花蓮大地震）