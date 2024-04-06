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花蓮表面復常 經濟命脈旅業重創 旅館訂單一夜消失 政府：與業界洽對策 獎賞吸遊客

【明報專訊】花蓮7.2級大地震導致當地旅遊業大受打擊，儘管市面大致如常，有旅館稱本月預訂全部被取消。有夜市檔主則指花蓮經濟依賴遊客，太魯閣國家公園作為重要景點大受破壞，嚴重影響旅遊業。花蓮縣長徐榛蔚向本報稱已開始與業界商討如何重振經濟，當地政府稱會盡力重建太魯閣，研究推出獎賞吸引旅客。

地震後第三天，花蓮民眾生活基本復常，出現塌樓的市中心一帶，大部分商店重開營業，惟人流疏落。當地復修進度迅速，其中北濱街倒塌民宅附近路面前日仍破爛一片，昨已重鋪瀝青。在夜市售賣蔥油餅的邱女士表示，花蓮地震頻繁，當地人已習以為常，建築規格也很嚴格，所以今次市面破壞不算嚴重，夜市迅速重開。

破爛路面昨已鋪瀝青 夜市商店人流稀

花蓮縣行政暨研考處長吳昆儒接受本報訪問時表示，除了救災，政府首要任務之一是讓市民恢復正常生活，舉例會盡量縮小塌樓的封鎖範圍，讓商戶如常營業；並汲取以往地震經驗，制訂完善機制和協調制度，助市面迅速復常。

不過花蓮山區仍滿目瘡痍，太魯閣國家公園搜救工作持續，連接宜蘭的蘇花公路仍未打通，當地民眾指地震大大打擊旅遊業。在花蓮經營旅館的林太表示，受地震影響本月預訂全部取消，生意額僅平常一成，「通通沒有了，十成（取消）、就是全部……下個月不用講了，都沒有客人了」。她指花蓮過去每次地震後生意都需約半年才恢復，相信這次亦然。她說2018年花蓮地震後政府提供津貼，冀當局今次也提供協助。

太魯閣未修復 旅館料生意復常需半年

夜市檔主林先生稱，「花蓮就是靠觀光支撐，沒工業基礎……現在太魯閣也這樣，那是最重要的景點啊，台灣的後花園啊……所有民宿、飯店、（賣）伴手禮和小吃的都完了。」他感慨復活節和清明假期本應人山人海，卻突然地震，即使夜市重開也苦無生意，提早關門。他料旅業要待道路開通、修復太魯閣山區才能恢復，相信最快暑假才好轉。

徐榛蔚昨向本報稱，政府首要工作仍是搜救，並檢查建築物安全。觀光旅遊和其他產業的困難，她稱已開始與業界商討如何重振經濟，提供補助是考慮方向之一。

吳昆儒透露縣政府已向台灣政府提出振興旅業等方案，料6月前公布細節；當局會盡力重建作為重要景點的太魯閣國家公園，同時先開放確定安全的旅遊區，並研究以獎賞吸引旅客遊覽花蓮。對於地震會否令外國旅客認為花蓮很危險，他說「每個地方都可能有危險，經過這次地震，一定會檢討有危險的地方、如何改善」。

明報記者 鄭啟智、賴俊傑 花蓮直擊

（花蓮大地震）

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