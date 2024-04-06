上水老婦伏屍坑渠疑捱撞 涉不顧而去司機被捕

事隔10小時被工人發現

涉案車損毁疑曾換車頭燈

新界北總區交通部特別調查隊第二隊昨晚在上水虎地坳道發現懷疑涉案私家車，其車頭燈懷疑曾更換。警員其後在上水祥華邨拘捕39歲陳姓男司機，報稱汽車維修員，涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」、「意外後沒有停車」、「意外後沒有報案」及「更改嚴重意外的證據」，正被扣查。

昨晨8時許，一名剪草工人駕駛工程車到上水松柏塱，在近青山公路古洞段村口的無名路停下，準備清除雜草，發現老婦倒臥路邊坑渠內，頭部受傷，旁邊有架單車倒地。警方及救護員接報到場，證實69歲黃姓老婦當場死亡。警方其後聯絡事主的女兒及孫女到場了解事件。

現場消息稱，老婦被工人發現時面部朝天，後腦流血，左手有傷勢紮有繃帶，工人遂立即報警。到場警員及救護員將老婦抬回路面，發現她後腦有5至8厘米長、深至見骨的傷口，疑為致命原因，而單車旁散滿雜物廚餘，亦發現金屬碎片及一把士巴拿，事件可疑，遂召鑑證科及法醫到場協助調查蒐證。據悉，警方翻查附近村屋閉路電視，發現前晚10時許，事主騎單車經過上址路面駛往青山公路方向，稍後一輛深色私家車高速駛過。

簡姓村長表示，事主在附近燕崗村居住，習慣收集廚餘後到附近餵狗，平時以單車代步。現場所見，單車前後有膠籃，載有外賣飯盒、蔬菜、食物及膠袋等雜物。簡指有村民當晚已發現涉事單車倒地，雜物遍地，以為有人無公德心隨處丟垃圾，懷疑事主那時已出事，惟因跌落坑渠，未能及時察覺，導致失救。