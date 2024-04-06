首非白衣7‧21暴動罪成 官指還擊「以暴易暴」

指被告行為超越「八卦」

衝突「壁壘分明」

本案被告何贊琦（現年43歲）被指於2019年7月22日在元朗朗和路及港鐵元朗站犯案。辯方表示，被告事隔23個月後被起訴，關注構成延誤。案件押後至下周三（10日）求情及或判刑，被告要還押。

被告早前自辯稱他「八卦」到場觀察，辯方稱他「行俠仗義」與村民衝突，僅是保護自己和市民，並力陳只有白衣人參與暴動。李官昨稱，從片段可見，案發凌晨白衣人和黑衣人各自支持己方並參與暴動，有白衣人為了「捍衛村落」，黑衣人則為遭受白衣人施襲「抱不平」，兩方「壁壘分明」，以暴易暴解決問題。

指美名「自衛」實屬暴民

從直播應知警方處理

李官認為被告證供不可信亦不可靠，他從直播已得悉警方處理事件，明知街上有危險仍到場「八卦」，說法牽強。被告在朗和路協助遭白衣人包圍的男子，再在衝突嚴重時走到前線使用暴力，行為超越「八卦」。對於被告稱其後守住元朗站為防白衣人「無差別襲擊」，李官指他選擇「與黑衣人齊上齊落」，明顯和他們共同進退、對抗白衣人；被告形容要保護黑衣的無辜市民、受害者，是尋找開脫藉口及扭曲事實。

李官質疑，高學歷人士怎會出於好奇跟隨示威者在暴動範圍動武，被告美其名為「自衛」和「防止罪案」，實情無異於白衣人陣營、是「暴民一分子」。李官稱，被告知悉黑衣人「主動衝擊」及「挑釁」白衣人，其他人並非無路可退，被告不可能相信有必要保護他人，而且他在白衣人後退時兩度擲物，屬不必要的武力，故拒絕接納上述辯解。

事發距今逾4年半，累計共8名非白衣人被控暴動罪，除了本案被告昨日審結，另案時任立法會議員林卓廷與6名男子早前不認罪，正在受審，其中3人已完成自辯，餘下4人將於5月繼續作供。

明報記者

【案件編號：DCCC 806/22】

（反修例風暴）