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九市速遞：廣交會月中開 港澳採購報名增 包括香港美德英商會 政策改善簽證更快

【明報專訊】第135屆中國進出口商品交易會（廣交會）本月15日至5月5日將於廣州市舉辦，國務院新聞辦周一（1日）召開記者會，稱港澳採購商報名踴躍，預先註冊人數較上屆明顯增長，超過50個團組報名參加，除了香港、澳門中華總商會、廠商聯合會等，還有香港美國商會、香港德國商會、香港英國商會等外國商會。明報記者

中國對外貿易中心主任儲士家稱，近年每屆廣交會香港都有超過1.5萬名採購商參與，穩居客商來源地首位，廣交會有助香港、澳門發揮連結內地和海外的優勢，鞏固和提升香港國際貿易中心地位。他還稱香港、澳門共有58家企業參加本屆廣交會進口展，開拓內地和國際市場。

美商增一成 中東商多六成

儲透露，截至3月31日，來自215個國家和地區的9.3萬境外採購商預先註冊，數量居前列的國家包括印度、美國、尼日利亞、馬來西亞、印尼，當中美國增長13.9%，中東國家增長61.6%，「一帶一路」國家增長69.5%，主要行業包括電子家電、照明及電氣、工業製造、禮品及裝飾品、時尚，此外還有220多間大型企業和工商機構確認將組團參加，規模超過往屆。

商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文透露，本屆廣交會展覽面積155萬平方米，與上屆相若，有2.86萬間企業參加出口展，當中新參展企業超過4300間，有680間企業參加進口展。王還稱，本屆改善了簽證政策，減少證明文件要求，90%駐外使領館簽證辦理發放時間縮短到4個工作日，廣州亦提供24小時參展辦證服務，以便採購商在境內支付、生活、翻譯。

本屆廣交會首次設立跨境電商和海外倉展示區，規模達3000平方米，由11個省份組織158間企業參展。

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