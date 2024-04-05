【Emily】失藝發資助 文學館《無形》停刊 局方：兩年資助完結 未獲評審推薦

人手減半 網站「虛詞」續營

編輯：冇得見評審 有別往年

最後一期《無形》以「。」為題，佢哋喺facebook話「可以是句號，也可以是個無始無終的圓形」。總編輯鄧小樺同Emily講，文學發表媒體計劃本身個構思好好，𠵱家純粹係藝發局決定交畀其他團體；香港文學館已經搵到其他資金來源，可以繼續營運網站，但因為資金少咗，編輯部人手要減半，稿費亦未必畀到，形容係由文學園地轉為文化網媒。

執行編輯陳芷盈同Emily講，預計兩年後再申請資助，但暫未有討論。佢話以往有得見評審小組，但今年突然冇得見，相信同「環境轉變有關」，一早有心理準備。佢話舊年6月入紙申請，之後獲通知冇實體見面，要用電郵對答，今年2月底再獲通知「今年有好多高質素計劃」，所以佢哋唔入選。

藝發局回覆話，2014年起每兩年推出一次「文學發表媒體計劃」，名額一個，目標係開闢公眾媒體作為文學園地，提升閱讀風氣同拓展文學寫作發展，鼓勵大眾從日常生活中接觸文學。局方話所有符合申請資格嘅機構都可以申請，今年評估準則同往屆一樣。香港文學館曾獲相關計劃資助3次，包括出版《無形》同網站「虛詞」。