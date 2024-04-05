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【Emily】潑水節市集 有sell泰國房產潛水課 聽日水戰 主辦方料人數超去年

【明報專訊】4月13至15日係泰國潑水節，而「香港潑水節2024」泰國特色市集喺噚日至下星期一（8日）喺荔枝角D2 Place舉行，聽日就會有街頭水戰。主辦方負責人Vita話今年市集約有80個攤檔，而聽日喺街上會有約50個攤檔，相信比起舊年街上只有幾個攤檔更熱鬧，街頭水戰入場人數預料會比舊年同日約6萬人多。

香港潑水節係第十年舉辦，2018年開始由九龍城移師到D2 Place舉行。活動贊助商之一嘅小曼谷泰國美食，繼2018年後第二次喺商場擺檔。老闆Jim話噚日開檔半個鐘賣咗約100元小食，又話當年淨收入約13萬元，希望今年「唔使蝕，收番贊助個金額」，即係大約6萬元。

今屆市集唔止有泰國美食，仲有醫療、房屋租售、潛水課程等泰國參展商擺檔。泰國房地產公司Capital One Real Estate獲主辦方邀請首次參與活動，區域業務總監Nutcha Jiota話活動感覺唔錯，噚日開檔一個鐘頭約有5人嚟了解詳情，相信下午會有更多顧客。

搞錯水戰日 市民帶水槍雨褸撲空

阿Dee一家三口誤以為噚日有水戰，特登喺深水埗買水槍同雨褸，嚟到商場先發現只有市集。阿Dee話「阿仔有啲失望」，所以聽日會再嚟。

市集位於D2 Place ONE 2樓The Space，開放時間為中午12點至晚上8點；而喺聽日，長義街中午至夜晚10點會封路玩水戰，仲有供僧儀式、選美、泰拳表演等活動，當日夜晚6至10點亦會有街頭夜市。

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