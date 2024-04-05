清明掃墓市民稱人流減 衣紙多散買 紙紮舖：生意少三成

本報記者昨早11時到達鑽石山公共運輸交匯處，見近百人排隊等候小巴前往金塔墳場及靈灰安置所，人龍絡繹不絕，當中不少市民攜祭品等車，平均需等候約30分鐘；另沿途有逾百人步行上山。墳場及靈灰安置所入口附近，多處行人路堆滿等候家人的市民，現場有警員維持秩序；「思親堂」靈灰安置所地下升降機亦有近50人排隊，大部分為長者，有市民稱需等候約20分鐘。

記者昨早約11時半於墳場觀察，山上每行墳墓均有至少一家人拜祭先人，不少市民燃燒冥鏹衣紙，現場煙霧瀰漫，更有孝女在先人的墳墓前下跪，盡表孝心。近中午12時半，現場一度下雨，不少市民冒雨撐傘繼續掃墓。另現場所見，化寶爐未見人龍。

孝子賢孫購千元祭品

稱不因加價「手緊」

每年清明節都會到場掃墓的吳氏一家，昨一行六人攜「電動麻將」、「名牌手袋」、「智能電話」等特色祭品拜祭先人。吳先生說，每年都會花費過千元購買祭品，數量亦與往年相若，雖然每年紙紮舖都會加價數十元，但他強調不會因加價而「手緊」。吳稱，據其現場觀察，今年人流較往年少約兩成，認為與港人趁假期外遊，以及提早在復活節假期掃墓有關。

劉氏一家昨早一行七人攜整隻乳豬、鮮花、先人生前愛吃的糕點到場掃墓。劉小姐表示，每年都會花逾千元購買祭品，今年亦一如既往，未有因本地經濟差而減少祭品。她認為，今年人流與往年相若，認為「孝子孝女每年清明節都會準時出現」。

市民林小姐昨到場拜祭亡夫，她說祭品的價錢較去年「貴了些少」，但無阻她花費約一千元購買三大包「衣包」及「西裝」等祭品。她說，昨稍後時間會到和合石墳場會合兄弟姊妹，拜祭其他先人。