港鐵軌現裂縫需慢駛 議員促增檢查 超聲波兩周一驗 田北辰要求加人加儀器

尖沙嘴站搶修 行車長5分鐘

港鐵表示，昨早約8時，工程人員發現荃灣線尖沙嘴站附近的路軌有裂縫，已利用臨時加固組件鎖緊該路段，確保行車安全。為審慎起見，荃灣線列車駛經佐敦站至尖沙嘴站的路段仍要慢駛，昨日荃灣線來往中環及荃灣站的整體行車時間需要額外3至5分鐘。港鐵表示會安排收車後更換該段路軌。根據港鐵手機應用程式昨早發出的通知，由於路軌故障，列車需要慢駛，服務一度延誤15至20分鐘。

乘客陳小姐稱，昨午1時許從佐敦站上車，乘搭荃灣線往中環方向上班，列車往尖沙嘴站時「窒窒吓」，又試過急煞車，其間有廣播通知列車服務受阻，但整體車程延誤時間很短。

立法會議員田北辰稱，據他了解，涉事裂縫位於一個路軌岔口燒焊位，港鐵系統察覺到信息不穩定，因此收慢列車行駛，安排工程人員落路軌緊急維修。田北辰說，港鐵每晚收車後有數小時維修，以往許多時依靠目視檢查，「一晚梗係查唔晒」，目前雖然有超聲波儀器協助，但由於儀器數量及人手不足，同一段路軌每兩星期才檢查一次。田北辰要求港鐵盡快交代對上一次檢查出事路軌的報告，有沒有損毁迹象；長遠要添購更多超聲波儀器和增聘人手，增加檢查頻率。

張欣宇料已「一分為二」

立法會議員張欣宇表示，從港鐵使用的字眼，相信今次涉事路軌已經「一分為二」，不過在行車時間發現路軌裂縫並不算罕見，只要能迅速應對，列車不至於需要完全停駛。張欣宇稱幸好昨日是公衆假期，港鐵不用面對高峰客流量。