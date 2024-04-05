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港聞二

晚期肝癌免疫療法倘失效 服標靶藥助延存活期

【明報專訊】晚期肝癌病人若不適合切除腫瘤，主要會改用免疫療法，但大部分人會漸現抗藥致治療失效，一般壽命剩約半年。中大醫學院研究發現，免疫療法失效者服用標靶藥後，可將中位總存活期延長至14.3個月，更有6.4%病人腫瘤縮小。領導研究的學者稱，目前臨牀指引無明確列明免疫療法失效的後續方案，相信數據有助各地將標靶治療納入指引。

中大研究 料助各地將標靶治療納指引

本港最新於2021年錄得1771宗肝癌新症及1447宗死亡；約四成肝癌患者屬中或晚期。中大醫學院與韓國兩間醫院合作，2020年10月至2022年5月招募47名免疫治療失效晚期肝癌者，處方標靶藥Cabozantinib，並每6周檢查腫瘤，參與港人與韓國人比例約4：6。

研究發現，該批患者的中位無惡化存活期為4.1個月，即其間腫瘤無惡化，中位存活期為14.3個月；76.6%病情穩定，即腫瘤無惡化或改善，另有6.4%腫瘤縮小。大部分患者有出疹和疲倦等輕微副作用，分別6.4%和4.3%出現血小板減少症和高血壓，可用藥物控制。

另外，中大醫學院2016至2022年以105名曾電療的肝癌病人做回顧研究，發現5人早前免疫治療失效，中位存活期為24.5個月。兩項研究均於國際醫學期刊《肝病學雜誌》發表。

葉氏家族基金腫瘤學教授、中大腫瘤學系教授陳林稱，以往標靶藥是晚期肝癌一線治療，近年被免疫治療取代，惟逾八成人約7個月後出現抗藥。他稱目前臨牀指引無列明後續方案，不同醫生會「各施各法」採不同療法，而憑以往經驗，該些病人若無適切跟進，可於6周內惡化、6個月內死亡。

盼藥物列入醫局安全網

陳林稱是次研究只涵蓋其中一款標靶藥，其他國家正研究其他標靶藥，由於藥理相若，估計療效相似，相信各地會陸續將標靶治療納入臨牀指引。他稱目前醫管局病人須自費使用該藥，每月成本約4萬元，期望可納入該局藥物名冊安全網。

電療方面，中大腫瘤學系助理教授陳瓏稱，部分免疫治療失效患者屬「寡進展性肝癌」，即只有部分腫瘤治療失效而惡化，可針對惡化腫瘤使用高劑量電療。至於未來發展，陳林稱醫學界正研究將不同治療方式「炒埋一碟」，例如「先縮後除」療法，以免疫治療等縮小腫瘤再切除，以延長患者壽命甚至治癒。

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