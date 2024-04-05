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運物局：T4公路刻不容緩 消息盼月內重呈 張欣宇料效益低促補數據

【明報專訊】立法會財委會原定上月底審議造價約71.6億元的沙田T4主幹路工程撥款申請，政府於會前以補充文件為由抽起議程。運輸及物流局昨稱工程推展刻不容緩，又說周邊項目如沙田繞道等與T4主幹路功能不同，處理不同路段問題，「遠水不能救近火」。政府消息稱，正游說爭取立法會議員支持，冀本月底或下月初財委會重新提交審議。香港新方向張欣宇粗略估算T4成本效益不高，但會視乎當局能否提供有關數據，作為決定是否支持的前提。

運物局昨於facebook稱，如T4主幹路撥款申請獲立法會通過，預計6年內落成，可即時釋放大埔公路（沙田段）容車量，亦能有效解決現時沙田、火炭、石門、馬鞍山等地的交通問題，屆時繁忙時間往來馬鞍山市中心與城門隧道公路（往荃灣）或青沙公路（往西九龍）的行車時間將由約20分鐘減至約12分鐘。

局方稱繞道功能不同 興建難度不能低估

局方又稱，沙田繞道或擴闊位於沙田污水處理廠側的T6橋，是分別用作處理不同路段和流向的交通擠塞問題，加上兩個項目仍在規劃階段，還需小心勘查研究，興建難度及所需時間絕不能低估，形容「遠水不能救近火」。局方續稱，會就T4主幹路繼續積極解說，希望得到立法會及市民支持，「讓T4盡快上馬」。

張欣宇及後在facebook發帖稱，根據政府早前提交立法會數據，在T4主幹道2031年建成後的3年後，大埔公路沙田段會再次飽和，故需整體考慮T4主幹道、沙田繞道和T6橋，包括在不同方案下，大埔公路沙田段車流分流成效、附近其他區域的車流容量表現，以及工期和造價相差多少等。他期望政府可補充詳實數據和邏輯分析，以釋除疑慮。

指繞道未有時間表 田北辰擬投棄權

實政圓桌田北辰表示，若政府重新提交T4主幹道撥款申請，自己很大可能投棄權票。他解釋雖然原則上支持興建T4，也不認同沙田繞道能取代，但因政府一直未交出沙田繞道的時間表，而現時古洞已開始有不少人搬入，興建沙田繞道有其迫切。

曾任沙田區議員的民建聯李世榮表示，現時沙田區內主要道路常擠塞，馬鞍山未來將有大量房屋興建，包括恆光街簡約公屋及西貢十四鄉發展項目等，有迫切需要興建T4主幹道以應付人口增加；又說沙田繞道主要是連接擬建的北部都會區和西九龍，並不能像T4直接紓緩區內交通。

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