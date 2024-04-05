清明首日內地客逾15萬 有花數千元有稱不購物

化妝品店員指人流相若周末 「唔旺財」

本報記者昨午在尖沙嘴一帶觀察，人流明顯比平日增多，街上有大批內地旅客，部分人在「打卡」；星光大道人頭湧湧，但鮮見內地旅行團，大部分為自由行。商場方面，海港城人流不俗，有化妝品店迫滿客人，惟有化妝品店員指「旺丁唔旺財」，昨天人流較平日多10%至20%，與平時周末相若。

打卡客：小紅書看到別人照片很漂亮

來自廈門的賴小姐在海防道排隊向雪糕車買雪糕，她說昨晨抵港，會到各處景點閒逛「打打卡」，例如堅尼地城等「網紅景」，今日便離開，預算花2000元人民幣內，不會購物，認為香港物價頗高。她說是第一次來港，在小紅書及抖音看到別人拍的照片很漂亮，感覺挺好，與想像一樣。

王小姐一行3人從深圳來港，她說之前已來過，被問到為何仍會再來，她說「近啊」，另一原因是通行證再過一個月便到期；由於工作關係，只會在港逗留一天，即日來回。她認為維港「很好看」，昨在尖沙嘴「city walk」，亦到訪黃大仙廟，惟未打算購物，稱深圳也有服裝店，而時間亦不夠。

來自河南的朱先生昨在海港城購入4對波鞋，他說會留港兩天，早上到訪九龍及銅鑼灣，「看到合適就買一買，一會可能去坐摩天輪，看夜景」。第一次來港的他預計人均消費數千元，「我看價格差不了太多，就當一個契機，好好消費消費」。

來自深圳的李女士與4名同事到星光大道拍照，她說今次會即日來回，早上8時到埗後去了旺角、尖沙嘴，吃了約50多元的粉麵。她又花約600多港元買藥油、魚油及衣服，被問到深圳是否有同類產品，她指不太清楚，「反正他們每次來這邊都是帶一點回去」，已計劃「五一」到廣東其他城市遊玩。