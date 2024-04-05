「靜」候七欖今開鑼 食肆料生意增三成

球衣店稱歐美客多 近兩三周生意增

不少外籍人士昨午到售賣七欖官方周邊商品的銅鑼灣運動用品店Escapade Sports購物，最受歡迎為港隊Polo球衣。該店總經理Cameron稱，新冠疫情令海外旅客減少，笑言今年是過去5年來首次看到大量遊客及海外欖球迷，過去兩三周生意明顯增長，「我在店裏四處走動時，可以看到很多來自美國、澳洲和歐洲的客戶」。他估計今年銷情相當不錯，會因應賽事延長今日至下周日營業時間至朝九晚九。

大球場附近的英式餐廳BRICK LANE亦為七欖推出半價啤酒優惠。該店經理Kidman指近兩三個月生意非常差，盼賽事帶動人流，令生意有四五成增長，餐廳將在下周日延長兩小時營業。

餐廳酒吧推優惠延長營業吸客

比利時啤酒屋FRITES的經理Cherry Garcia同樣稱過去一周市道較靜，冀七欖增加最少三成生意。她透露今日至下周日已接到50%預約，會因應顧客人數調整營業時間及增加人手。

希雲道的日式串燒酒吧Bilibala Yakitori Bar的經理李先生則指店舖所處位置較少遊客光顧，今年未必延長營業，「（觀眾）多數都是走加路連山道、大球場那邊，這樣一條路走完就散了」。

大球場容量將減 酒吧協會：關鍵在活動吸引力

酒吧業協會主席錢雋永預計賽事可為灣仔、銅鑼灣及中環一帶酒吧帶來兩三成生意增長。香港大球場將重建，座位由4萬減至9000個，七欖明年料移師啓德體育園，會否打擊業界生意？錢認為關鍵不在於場地容量，主要視乎香港是否持續舉辦不同活動、活動是否對遊客具吸引力，「就算大球場（重建後）的人數真的沒有那麼多，我覺得影響都不大」。他相信若未來七欖在啟德舉辦，亦有助帶動其他地區經濟，可能會有新商機。