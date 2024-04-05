專家：猴疱疹未及時醫 死亡率八成 漁署籲勿盯望猴子面前進食 金山昨續見遊人接觸

本報記者昨到金山郊野公園觀察，仍有遊人與野猴接觸。漁護署同日出稿，呼籲市民切勿在猴子面前進食，避免直視猴子眼睛，免被視為挑釁。

事主無密切接觸者 全球歷來50宗21歿

男事主今年2月下旬於金山郊野公園遭野猴襲擊，上月21日神志不清送院，前日證實感染B病毒。衛生署回覆稱人類感染B病毒的密切接觸者為同住家人，暫未發現該個案有密切接觸者，已通知醫管局提醒醫生即時通報懷疑個案，無計劃將其列為法定須呈報傳染病。

何栢良：受襲即清水洗傷口15分鐘

根據美國疾病控制及預防中心，全球首宗人類感染B病毒於1932年發現，至今有50宗，包括一宗人傳人，其中21人、即約四成病歿，大部分因被猴子咬、抓感染。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨於商台節目稱，B病毒感染人類極罕見，病毒5分鐘內可進入人體細胞，市民受襲後需盡快以清水連續冲洗傷口15分鐘。

港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅向本報稱，B病毒潛伏期介乎3天至1個月，由於人體無免疫力，感染後毒性很強；猴子接觸史對診斷很重要，若無及時服用抗疱疹病毒藥「阿昔洛韋」，死亡率達八成。

感染及傳染病醫學會會長林緯遜說，感染者初期會傷口紅腫、發燒和肌肉痛等，病毒進入中樞神經後會令人嘔吐、頭痛和神志不清；B病毒人傳人機率很微，過往一宗涉及夫妻共用藥膏。他稱懷疑感染者需連續兩周服用抗病毒藥作預防，治療則需用最少數周的針劑抗病毒藥。

野猴常見於金山、獅子山及城門郊野公園，漁護署稱2007年起每年委託海洋公園保育基金為上述棲息地猴群避孕或絕育，至今絕育逾1900隻；猴群出生率由2009年約60%跌至近年約32%，過去3年總數保持約2000隻。該署推算現時絕育比率約七成，將加強巡邏提醒市民勿靠近或接觸猴子。署方數據顯示，過去3年共檢控383人涉違例餵飼野生動物，每宗罰款約200至3000元。

金山停車場人猴「聚腳點」 關注者倡遷移

非牟利獸醫服務協會執行主席兼創辦人麥志豪認為，並非所有人被猴襲擊均會舉報，相信漁護署數據低於實際。他認為金山每日有人餵猴，惟執法不足，金山表位停車場更是人猴「聚腳點」，建議移除或搬遷，重新設計道路，令猴子可不經馬路上落山，配合禁餵宣傳和執法達到人猴分隔。

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