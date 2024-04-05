明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

潮行GBA：清明節大鵬踏青 上山下海探懸崖

【明報專訊】深圳大鵬新區海岸線約佔全市一半，空氣質素居全市前列，是名副其實的深圳「綠肺」和「後花園」。該區有位於「中國最美海岸線之一」的深圳天文台、水清沙幼的「銀灘」桔釣沙，以及周星馳電影《美人魚》的取景地楊梅坑。趁着清明，不妨到此踏青。明報記者 司徒聰穎

（1）深圳天文台──漫步最美海岸線

東西涌海岸線被《國家地理雜誌》評為「中國最美海岸線之一」，深圳天文台即矗立於此，海拔224米。前往天文台有兩種方式，一是乘搭接駁車，每程10元（人民幣，下同），車程約5分鐘，營運時間為早上9時至下午5時半，30分鐘一班或坐滿開車；二、沿行車線步行約30分鐘上山，不過沿途風景被茂林遮擋，且坡陡路彎。

天文台每日限300人參觀，需先預約，有預約者先去崗亭掃碼，再隨箭頭走上天文台。

天文台旁邊有一條濱海棧道，由600多個梯級組成，俯瞰大海一覽無遺。需注意梯級較斜，有一定難度，而且欄桿不高，部分路段更只得一邊欄桿，不建議老人和小孩行走。出行前宜先查閱天氣情况，做好防曬措施。

回程路線有3條：一是循原路返回山上停車場坐接駁車；二是坐快艇，大概6分鐘就到達西涌海濱浴場4號沙灘，每程50元；若想挑戰難度，可沿海邊石灘走回西涌海濱浴場。

地址：深圳龍崗區西涌海濱浴場4號沙灘東南約1公里

開放時間：周二至周日上午9至12時、下午2時半至5時半，逢周一早上10時開放報名；棧道公共區域毋須預約，周一照常開放

交通：坐網約車至「西涌海濱浴場4號入口場」，行約30分鐘到接駁車站

（2）桔釣沙──踏細沙 愜意玩水

桔釣沙距天文台約半小時車程，面向蔚藍的大亞灣海域，三面環山，呈月牙形。桔釣沙被評為深圳最乾淨沙灘，海水澄澈，沙質細又白，因此又稱「銀灘」，小朋友可放心赤腳踩上柔軟細沙。該處有水上飛人、摩托艇、潛水、小帆船等娛樂，不過價格稍高，摩托艇200元10分鐘、水上飛人368元5分鐘。旁邊還有一條長堤「藍色跑道」，適合看海散步、跑步或踩單車。

地址：深圳大鵬新區新東路28號

開放時間：早上8時至下午6時

交通：坐網約車至「新體育海洋運動中心」，由保安亭旁邊進入沿坡道走

（3）人魚洞──周星馳《美人魚》取景地

距離桔釣沙不遠的楊梅坑鹿嘴山莊，有著名打卡點「人魚洞」，是周星馳執導電影《美人魚》的取景地。從楊梅坑至鹿嘴山莊有3種方式，一是每程30元的觀光快艇，二是13.8元的觀光接駁車，三是沿着接駁車路線、即鹿嘴碧道徒步5公里，大約需1小時。鹿嘴碧道被譽為「深圳最美環海公路」，如果時間及體力充沛，可徒步欣賞沿途風光。

到達鹿嘴山莊後，根據路牌指示來到海邊棧道，行約15分鐘就是「人魚洞」。途中可見受海浪侵蝕、岩石崩塌而形成的懸崖峭壁，十分壯觀。景區內有航拍服務，攝影師會指導遊客向無人機擺出各種「甫士」。另外，景區食物選擇不多，且價格較貴，建議自備食物。

地址：深圳楊梅坑村59號

開放時間：全日開放，接駁車早上8時至下午6時營業，下午5時起停止出車

交通：從「新體育海洋運動中心」外的桔釣沙站乘巴士M274線到楊梅坑站，或乘網約車至楊梅坑

（4）鹽灶古村──昔日產鹽客家村

鹽灶古村位於大鵬壩光社區，與上述景點有一段距離，自駕車程約45分鐘。它是始建於明朝的客家古村，曾是鹽場，村民燒煮海水製鹽，產品稱「灶鹽」。

鹽灶是鹽場最基本單位，一口鍋、幾個鹽丁負責一個鹽灶。古村現存50多棟客家民居，仍保留古樸建築樣式，不少舊屋改為展示廳，講述製鹽及客家文化。

地址：深圳大鵬新區壩核公路與243鄉道交界

開放時間：全日開放

交通：建議自駕或乘網約車

上 / 下一篇新聞