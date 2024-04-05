潮行GBA：清明節大鵬踏青 上山下海探懸崖

（1）深圳天文台──漫步最美海岸線

東西涌海岸線被《國家地理雜誌》評為「中國最美海岸線之一」，深圳天文台即矗立於此，海拔224米。前往天文台有兩種方式，一是乘搭接駁車，每程10元（人民幣，下同），車程約5分鐘，營運時間為早上9時至下午5時半，30分鐘一班或坐滿開車；二、沿行車線步行約30分鐘上山，不過沿途風景被茂林遮擋，且坡陡路彎。

天文台每日限300人參觀，需先預約，有預約者先去崗亭掃碼，再隨箭頭走上天文台。

天文台旁邊有一條濱海棧道，由600多個梯級組成，俯瞰大海一覽無遺。需注意梯級較斜，有一定難度，而且欄桿不高，部分路段更只得一邊欄桿，不建議老人和小孩行走。出行前宜先查閱天氣情况，做好防曬措施。

回程路線有3條：一是循原路返回山上停車場坐接駁車；二是坐快艇，大概6分鐘就到達西涌海濱浴場4號沙灘，每程50元；若想挑戰難度，可沿海邊石灘走回西涌海濱浴場。

地址：深圳龍崗區西涌海濱浴場4號沙灘東南約1公里

開放時間：周二至周日上午9至12時、下午2時半至5時半，逢周一早上10時開放報名；棧道公共區域毋須預約，周一照常開放

交通：坐網約車至「西涌海濱浴場4號入口場」，行約30分鐘到接駁車站

（2）桔釣沙──踏細沙 愜意玩水

桔釣沙距天文台約半小時車程，面向蔚藍的大亞灣海域，三面環山，呈月牙形。桔釣沙被評為深圳最乾淨沙灘，海水澄澈，沙質細又白，因此又稱「銀灘」，小朋友可放心赤腳踩上柔軟細沙。該處有水上飛人、摩托艇、潛水、小帆船等娛樂，不過價格稍高，摩托艇200元10分鐘、水上飛人368元5分鐘。旁邊還有一條長堤「藍色跑道」，適合看海散步、跑步或踩單車。

地址：深圳大鵬新區新東路28號

開放時間：早上8時至下午6時

交通：坐網約車至「新體育海洋運動中心」，由保安亭旁邊進入沿坡道走

（3）人魚洞──周星馳《美人魚》取景地

距離桔釣沙不遠的楊梅坑鹿嘴山莊，有著名打卡點「人魚洞」，是周星馳執導電影《美人魚》的取景地。從楊梅坑至鹿嘴山莊有3種方式，一是每程30元的觀光快艇，二是13.8元的觀光接駁車，三是沿着接駁車路線、即鹿嘴碧道徒步5公里，大約需1小時。鹿嘴碧道被譽為「深圳最美環海公路」，如果時間及體力充沛，可徒步欣賞沿途風光。

到達鹿嘴山莊後，根據路牌指示來到海邊棧道，行約15分鐘就是「人魚洞」。途中可見受海浪侵蝕、岩石崩塌而形成的懸崖峭壁，十分壯觀。景區內有航拍服務，攝影師會指導遊客向無人機擺出各種「甫士」。另外，景區食物選擇不多，且價格較貴，建議自備食物。

地址：深圳楊梅坑村59號

開放時間：全日開放，接駁車早上8時至下午6時營業，下午5時起停止出車

交通：從「新體育海洋運動中心」外的桔釣沙站乘巴士M274線到楊梅坑站，或乘網約車至楊梅坑

（4）鹽灶古村──昔日產鹽客家村

鹽灶古村位於大鵬壩光社區，與上述景點有一段距離，自駕車程約45分鐘。它是始建於明朝的客家古村，曾是鹽場，村民燒煮海水製鹽，產品稱「灶鹽」。

鹽灶是鹽場最基本單位，一口鍋、幾個鹽丁負責一個鹽灶。古村現存50多棟客家民居，仍保留古樸建築樣式，不少舊屋改為展示廳，講述製鹽及客家文化。

地址：深圳大鵬新區壩核公路與243鄉道交界

開放時間：全日開放

交通：建議自駕或乘網約車