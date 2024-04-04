續遏詐騙洗錢 兩周拘210人

涉款3.3億 3學生被捕

被捕的138男72女介乎15至80歲，包括兩男一女中學生。警方發現，犯罪團伙透過線上遊戲、網上交友等接觸學生，利用青少年搵快錢、賺零用錢的心態，以1000至2000元報酬利誘他們提供戶口收取犯罪得益；呼籲家長多留意子女網上交友及教導保護個人和戶口資料，免被乘虛而入。

初步調查顯示，被捕人涉及152宗案件，包括求職及投資騙案，損失總額3.3億元，合共處理4000萬元犯罪得益。警方在行動中防止317萬元犯罪得益轉移，檢獲銀行文件、提款卡及手提電話等。

新界北總區科技及財富罪案組督察李承恩表示，單一最高損失的投資騙案男事主，被引誘利用手機程式投資加密貨幣，連同私人儲蓄及貸款共損失3200萬元。警方稱，大部分高額投資騙案的事主以為認識到投資專家，只要網上或在手機程式顯示回報增加，就不斷增加投資注碼，直至程式失效或投資專家失去聯絡始覺受騙。另外，有騙徒向求職者訛稱網上「刷單」購買商品刺激銷量可帶來利潤，引誘事主連同朋友投入更多資金，今次揭發案件單一最高損失額為375萬元。