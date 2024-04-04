海濱擬長置餐飲設施 委員關注水電配套及開業成本

甯漢豪形容「試驗場」

年中設零售機賣輕食

海濱事務委員會昨日舉行會議，討論當局計劃以短、中、長期發展維港海濱。海濱事務專員李愷崙表示，在海濱長廊駁通的基礎上，可利用市場的創意和效率，提供更多商業和餐飲，釋放海濱潛力。身兼委員會副主席的發展局長甯漢豪形容海濱是「試驗場」，短期內可嘗試多些不同的東西，毋須一步到位，所得經驗可了解哪類餐飲和零售適合在海濱發展。

當局除了計劃短期在維港兩岸分別設智能零售機，中期則計劃在海濱場地許可下將餐飲設施恆常化。李愷崙舉例，東區走廊下的行人板道已預留提供電力的配套設施，支援流動式小店營運和舉行活動；另外在東邊街北休憩用地將設小食亭，就此在設計上將預留作乘坐和遮蔭的地方，並在不遠處設洗手間。長期方面，當局會在研究中的紅磡體育館以南臨海用地，及灣仔北會展站，引進具規模的商業設施。

測量師委員憂位置有限

大型餐廳進駐「無路行」

本身是註冊測量師的個人委員蘇穎筠對招商表示憂慮。她說目前零售和餐飲營商環境已轉變，或許對營運者來說，海濱相對遠離市中心，不是開餐廳的首選地方，相信大家不樂見興建舖位後出現「吉舖」待租。她又指海濱位置有限，擔心大型餐廳進駐後會否「無路畀人行」。

地建會委員倡彈性租約

期限掛鈎食物質素營業額

香港地產建設商會代表委員吳家達表示，當局應提供方便的營商環境，包括足夠的水電配套設施，降低營運成本。至於租約期限，吳認為具彈性的租期比加長好，「如生意好，營運者自然希望留長些，但另一方面，若他們的食物質素不好，相信政府也不想他們長留」，故建議租約期限應與營運者的食物質素和營業額掛鈎。

香港規劃師學會代表委員樂晗寧表示，現時常言在港創業難，建議參考活化項目中環街市，由政府提供櫥櫃等基本設備，小微企只需自備廚具，降低開業成本，有助配合吳家達建議的彈性租期。

海濱事務委員會主席吳永順表示，從過去經驗可見，當海濱有活動，餐飲便有好生意，但平日生意一般時，會否因而未能持續營運，則要視乎租金水平。他說會考慮委員提出如何降低營運者成本和鼓勵初創企業參與的意見。