明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

流水集會上訴7被告各呈陳辭 官限每人20頁

【明報專訊】2019年維園8．18「流水式集會」案，黎智英及李柱銘等7名民主派被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立，各人上訴後「組織集結」定罪撤銷，終院早前就「參與集結」定罪上訴批出許可，將於6月24日正審上訴。終院昨開庭處理指示聆訊，上訴方表示各人行為不同，為更佳闡述理據，希望各自呈交陳辭，爭議會牽涉定罪判刑是否合乎比例，獲法官批准。

爭議定罪判刑比例

上訴人為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘。針對參與集結罪，終院較早時只就7人挑戰《公安條例》在執行層面相稱性的議題批出上訴許可；另外駁回律政司就組織集結罪提出的終極上訴。

常任法官林文瀚昨午指出，目前主要只有一個上訴議題，得知上訴方要求就各人呈遞陳辭，法庭關注會否互相重複等。代表黎智英的資深大律師余若薇稱，各方商討後認為彼此做法不一，上訴人的行為亦都不同，難以採用聯合上訴陳辭。余提及，黎當時沒發一言，他不是立法會議員，上訴圍繞黎的心態，以及定罪判刑等。

代表吳靄儀的資深大律師何沛謙表示，希望將每人上訴理據以最好及不同方式闡述，又提到本案經過和平。林官最後准許各方遞交書面陳辭，上訴方可呈交陳辭上限為20頁，律政司回應陳辭則為30頁。

【案件編號：FACC 2-4/24】

（反修例風暴）

相關字詞﹕終審法院 參與非法集結罪 流水式集會 反修例風波

上 / 下一篇新聞

改身分證性別放寬 毋須完成重置手術 上月入稟覆核 「跨男」斥當局「唔告就唔郁」
改身分證性別放寬 毋須完成重置手術 上月入稟覆核 「跨男」斥當局「唔告就唔郁」
申請人或須交血液報告 律師憂涉私隱問題
申請人或須交血液報告 律師憂涉私隱問題
【日月掠影】1978年5月20日：金禧餘波 掀萬人學運
【日月掠影】1978年5月20日：金禧餘波 掀萬人學運
大坑西邨兩戶未依期遷出 遭入稟交吉追28萬津貼
大坑西邨兩戶未依期遷出 遭入稟交吉追28萬津貼
居親戚家沒戶籍 六旬漢申安置不知惹官非
居親戚家沒戶籍 六旬漢申安置不知惹官非
涉「搬龍門」助友中標 醫局高層被廉署起訴
涉「搬龍門」助友中標 醫局高層被廉署起訴
的士大使幫客計車資 蘭桂坊試推3月
的士大使幫客計車資 蘭桂坊試推3月
「歌手」迪拜王子惹猜疑 經貿協：呃過香港一毫子？
「歌手」迪拜王子惹猜疑 經貿協：呃過香港一毫子？
鄭雁雄下周政總談兩會精神
鄭雁雄下周政總談兩會精神
外國大學續收DSE生 考評局：證認受 300人有條件取錄 指報讀海外院校「沒考生有困難」
外國大學續收DSE生 考評局：證認受 300人有條件取錄 指報讀海外院校「沒考生有困難」
內地辦試場「不是免費」 收支平衡否「不便透露」
內地辦試場「不是免費」 收支平衡否「不便透露」
頒令于品海破產 指不提供財務報表 高院：難證有力還債
頒令于品海破產 指不提供財務報表 高院：難證有力還債
兩車夾擊平治 6煞追斬男子
兩車夾擊平治 6煞追斬男子
城巴主任易服闖德望偷拍女生如廁 官明言判監
城巴主任易服闖德望偷拍女生如廁 官明言判監
海濱擬長置餐飲設施 委員關注水電配套及開業成本
海濱擬長置餐飲設施 委員關注水電配套及開業成本
全港首例 37歲男金山遭猴襲 感染猴疱疹危殆
全港首例 37歲男金山遭猴襲 感染猴疱疹危殆
甲鏈引發筋膜炎 在日港人亡
甲鏈引發筋膜炎 在日港人亡
海關放蛇揭7燒臘店呃秤
海關放蛇揭7燒臘店呃秤
續遏詐騙洗錢 兩周拘210人
續遏詐騙洗錢 兩周拘210人
騙遮仔會14萬 警員判社服
騙遮仔會14萬 警員判社服
活在灣區：善用內地手機App 北上消費免「中伏」
活在灣區：善用內地手機App 北上消費免「中伏」
【Emily】香港珠海學院官網誤植校長名
【Emily】香港珠海學院官網誤植校長名
【Emily】「花見大館」今起4天 有得DIY花樽乾花香薰燈
【Emily】「花見大館」今起4天 有得DIY花樽乾花香薰燈
【Emily】李嘉誠基金會捐1100萬鎊 助劍橋重建早期癌症研究所
【Emily】李嘉誠基金會捐1100萬鎊 助劍橋重建早期癌症研究所
【Emily】網上三會名單英文版未整好
【Emily】網上三會名單英文版未整好