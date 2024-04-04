流水集會上訴7被告各呈陳辭 官限每人20頁

爭議定罪判刑比例

上訴人為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘。針對參與集結罪，終院較早時只就7人挑戰《公安條例》在執行層面相稱性的議題批出上訴許可；另外駁回律政司就組織集結罪提出的終極上訴。

常任法官林文瀚昨午指出，目前主要只有一個上訴議題，得知上訴方要求就各人呈遞陳辭，法庭關注會否互相重複等。代表黎智英的資深大律師余若薇稱，各方商討後認為彼此做法不一，上訴人的行為亦都不同，難以採用聯合上訴陳辭。余提及，黎當時沒發一言，他不是立法會議員，上訴圍繞黎的心態，以及定罪判刑等。

代表吳靄儀的資深大律師何沛謙表示，希望將每人上訴理據以最好及不同方式闡述，又提到本案經過和平。林官最後准許各方遞交書面陳辭，上訴方可呈交陳辭上限為20頁，律政司回應陳辭則為30頁。

【案件編號：FACC 2-4/24】

（反修例風暴）