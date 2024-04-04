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港聞

港聞二

城巴主任易服闖德望偷拍女生如廁 官明言判監

【明報專訊】任職城巴高級營運主任的31歲男子去年涉穿校服潛入德望學校女廁偷拍，他昨於九龍城裁判法院承認3項窺淫罪。辯方建議為被告索閱社會服務令報告，惟裁判官指被告易服入女校以隱蔽鏡頭偷拍女生上廁所，涉案罪行非常嚴重，懷疑他存心犯案。裁判官強調，女生在學校受到保護，明言須判監禁，下令先索取背景、精神科及心理報告。被告還押小欖精神病治療中心至4月17日判刑。

被告張晉康（現31歲）蓄短髮、佩戴口罩及身穿恤衫到庭。辯方求情稱，大學畢業的被告於2016年加入巴士公司，負責策劃巴士路線。辯方呈上求情信指被告知道自己有問題，今年初主動向心理醫生求助。

辯方倡考慮社服令 官憂對社會構成危險

辯方認為，雖然被告牽涉3罪，但均在同一所學校發生，冀索取感化及社會服務令報告後判刑。署理主任裁判官高偉雄打斷稱，「社會服務令咪對社會構成危險？」辯方希望法庭考慮被告去年還押兩個多月，給予他一次機會。

控方案情指，2023年10月16日早上，女童X及Y進入學校女廁廁格，X見到上方有黑色物體伸出，該人穿女裝皮鞋。X及Y等待該人步出廁格，發現紮起頭髮及黏有假眼睫毛的被告，當時被告身穿德望校服。兩人質問被告是否偷拍，被告搖頭並逃離學校。翌日，女童Z發現廁格水箱角落紙箱內藏膠紙固定的手機，Z通知校方。

警方在手機檢驗出被告的指模，被告同月20日被捕後保持緘默；警方從他租用單位和住所搜出16套女校校服、女性內衣、化妝品和假髮。及後，X在認人程序認出被告。

【案件編號：KCCC 2870/23】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 窺淫罪 德望學校 易服

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