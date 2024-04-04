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港聞

港聞二

兩車夾擊平治 6煞追斬男子

【明報專訊】油麻地昨發生斬人，一輛平治私家車昨凌晨在油麻地文英街被兩車夾擊截停，6刀煞追斬平治男乘客，眾人得手後乘車逃去，傷者手部嚴重受傷，由救護車送院。警方其後在傷者的私家車檢獲冰毒，司機涉嫌藏毒被捕。

昨日凌晨3時許，40歲姓梁男子乘友人駕駛的平治返回文英街寓所，至文英樓中座對開時，一輛七人車突從表位衝出攔截，另一輛黑色私家車則從後駛至阻擋退路，3車碰撞，平治被兩車閘停後，梁下車逃跑，約6名男子從兩車跳下持刀追斬，逞兇後跳上後方私家車往渡船街方向逃去。梁男手部嚴重受傷倒地，警方及救護員接報到場，將梁送往伊利沙伯醫院，他送院時清醒，稱不知遇襲原因。

遇襲平治檢冰毒 司機被捕

警方封鎖一段文英街調查，有反黑組探員到場了解，初步調查七人車套上假牌，警員亦在車上檢獲開山刀及一批車牌，另在傷者乘坐的平治車內檢獲冰毒，26歲姓蔡男司機涉嫌藏毒被捕。警方將案件列作傷人、藏有攻擊性武器、行使虛假文書及藏毒，交油尖警區刑事調查隊跟進，追緝6名涉案男子，案發時均身穿黑色上衣、黑色長褲及戴口罩。

據目擊者表示，當時聽到有人大叫求救，並聽到車輛碰撞聲，見兇徒下車斬人，一男子受傷坐於路邊，兇徒其後跳上接應車輛逃去，他於是協助報警，稍後一輛黑色平治私家車曾在文成街路口停下，車上3名戴口罩男子曾觀察斬人現場情况，懷疑與傷人案有關。

相關字詞﹕傷人案

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