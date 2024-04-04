頒令于品海破產 指不提供財務報表 高院：難證有力還債

于押記兩股大地控股 稱值6.5億 建銀估算值兩元

就于品海欠下債項約4億7287萬元，建銀國際於去年10月入稟向于提出破產呈請。判辭指，于全資擁有的大地控股透過名下的Pippen Limited等5間公司，共持有南海控股54.6%股份。建銀國際2017年購入Pippen Limited債券後，入稟向于追討3.8億元；招商銀行亦曾追討于4.1億元，于均以大地控股的兩股作押記。

法官在判辭指，由於招商銀行比建銀國際較早取得押記令，故前者的押記令獲優先還款。對於招商銀行及建銀國際追討債項分別為4.5億元及4.7億元，法官指出，即使接納于一方聲稱該兩股的大地控股值6.5億元，而非建銀國際估算所值的兩元，亦不足以償還上述兩方債務。

南海2021年起不公開財務報表

官認同南海大地實際欠債多於披露

法官續稱，于以其地位理應能索取南海和大地的財務報表，但他沒提出任何財務報表，亦不解釋箇中原因；大地及其子公司為海外公司，公眾所得資料有限，而南海於2021年後不再公開財務報表。因此，建銀難以得悉該公司的財政狀况，于亦沒證明大地兩股的市值金額。法官認同，上述公司實際上欠債比于披露情况嚴重，該些公司股份銷情淡薄。

法官引述于一方沒爭議，南海控股自2019年財政困難、損失慘重，從報告可見南海戶口於2020年至2021年中達至31億元淨虧損，大地控股於2021年亦有欠債。南海集團亦曾發公告提及由2020年起面對前所未有挑戰，包括重點發展的戲院業務收入大跌七成，翌年續跌三成半。而且南海的部分資產被凍結，遭港交所除牌後沒覆核決定。法官基於以上原因，指于未能保證有能力還款，故下令破產。

【案件編號：HCB 6118/23】