內地辦試場「不是免費」 收支平衡否「不便透露」

內地考生報名費加價否再檢討

政府上月公布，內地學校考生須繳1980元報名費，相比自修生550元貴兩倍多。容永祺稱，未確定將來內地學校考生的報名費會否加價，待今屆DSE完成後再檢討。

今年廣州暨大港澳子弟學校和深圳香港培僑書院龍華信義學校，成為DSE與考學校及試場。考評局秘書長魏向東昨說，今年成功做內地試場的學校，不保證明年可繼續，強調會檢視今年運作再做決定。魏未明言最新獲批、在2025年成為內地與考學校的廣州南沙民心港人子弟學校，可否成為試場，「當我們考慮開不開內地試場，要開多幾多間，其中都要考慮成本」。

魏向東重申，試卷由本港考評局送往內地試場途中，考評局派人全程「跟車」監視，又指內地學校存放試卷的「保安區」，全區由考評局管理，且24小時有保安把守，並有閉路電視，考評局可在香港同時監視。他稱安排了有10年或以上經驗的監考員北上監考，形容內地和香港試場可謂「一模一樣」。