外國大學續收DSE生 考評局：證認受 300人有條件取錄 指報讀海外院校「沒考生有困難」

指境外院校接受DSE資歷

包括劍橋牛津耶魯清華北大

容永祺昨率考評局團隊出席傳媒午宴。他提到今年初考評局曾做問卷調查，有150間本地中學回覆，結果顯示本港現有約300名應屆DSE考生，已獲逾百間海外院校有條件取錄，「沒有考生（報海外院校時）有困難」，反映外地院校均接受以DSE資歷報讀，包括不少知名學府，如英國劍橋大學、牛津大學，美國耶魯大學，以至內地清華大學和北京大學等；又稱考評局網頁已更新，載列逾600間非本地大學的DSE收生要求。

容續稱，荷蘭高等教育國際交流協會（Nuffic）剛公布認可DSE資歷，如考生中文和英文科在內的5科獲2級或以上，或公民科達標，可視作與荷蘭高中教育文憑（HAVO）同等資歷，可直接報讀當地大專院校。考評局秘書長魏向東說，會繼續向全球不同大學宣傳DSE。

今屆DSE筆試由下周二（9日）直至5月4日，考期較去年長，魏向東稱，避免再現考生同日應考不同科目的情况，期望考生減少壓力。另外，今屆DSE生須在一般試場自行「手機簽到」，他重申如考生手提電話沒電或遺失，在突發情况下可由考務人員代為簽到；萬一系統故障，試場亦有預備紙本登記方式，不會影響簽到，他提醒考生預先下載「報到易」手機應用程式。

至於談到考評局年報反映錄得千萬元虧損，容永祺稱，蝕錢是結構性問題，歸因於考生人數減少，加上不能亂加考試費，強調加價須經教育局同意，「根本來說，我們每個考生都貼錢（讓他考試）」。

錄千萬元虧損歸因考生人數減

只報考6科學生 每人補貼2000元

他以一名考生報考6科為例，稱成本需5000多元，但只收取3000多元考試費，如以今屆4.3萬名考生計算，每人補貼2000元，「差不多一年貼一億元」，強調考評局會「好努力去賺錢」。