改身分證性別放寬 毋須完成重置手術 上月入稟覆核 「跨男」斥當局「唔告就唔郁」

政府回覆查詢稱，新政策的準則及要求以改變體貌或體徵，而毋須完成整項性別重置手術為目的，是合理而相稱。從去年2月7日（終院判決翌日）至今年4月2日，入境處接獲92宗更改身分證性別的申請，包括47宗申請為男性轉女性、45宗申請為女性轉男性；當中32宗申請獲批准，另60宗在處理。

本港過往要求跨性別者完成整個性別重置手術，包括切除子宮和構建人造陰莖，方可更改身分證上的性別標記。香港跨性別平權協會主席、跨性別男性謝浩霖（Henry）於2017年入稟挑戰規定，去年2月獲終極勝訴。惟他勝訴一年多未獲批准換證，今年3月再入稟司法覆核。

政府昨宣布因應終院判決，修訂更改身分證性別政策，即使申請人未完成整個性別重置手術，只要符合6項條件，就可以申請更改身分證的性別（見表）。

舊政策要求重置性器官

在新政策下，申請人須完成以改變性徵為目的之手術治療，其中「跨男」（生理性別為女性，性別認同為男性）須切除乳房，「跨女」（生理性別為男性，性別認同為女性）須切除陰莖及睾丸，以往要求的切除子宮和建造陰莖等不再是必要條件。

若申請人提交醫學證明，證明完成處方訂出的手術準則及要求，處方會按個別情况考慮批准申請。

政府表示已審慎考慮政策目標、法律及醫學意見和參考海外做法，決定修訂身分證性別政策，惟今次修訂只是關乎身分證性別，身分證上標示的性別並不代表法律上的性別。

政府：不代表改法律上的性別

根據入境處指引，申請人若未符合切除乳房等手術要求，或接受荷爾蒙治療的要求，須提出合理的醫學理由和提交醫學證明，會按個案的所有相關事實及情况作例外考慮。

訴訟前後糾纏近7年，謝浩霖形容新政策是一小步前進，跨性別者的權益不會「一步到位」，他和法律團隊對於政策細節仍有疑慮，包括入境處如何運用酌情權考慮不同個案。

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