鄭雁雄下周政總談兩會精神

據悉公務員事務局長楊何蓓茵近日發電郵，邀請立法會議員出席座談會，列明以普通話舉行，歷時約90分鐘，亦提到公務員學院職員負責處理查詢。政府發言人回覆本報稱，司局長等政府主要官員、行政會議成員、立法會議員、常任秘書長及部門首長均獲邀出席，惟未透露座談會具體議題。

譚耀宗料探討經濟發展

譚耀宗稱，以往亦有舉辦相關座談會，兩會為中央的重要政治會議，估計座談目的是讓官員及立法會議員了解更多。他續稱，印象中以往有邀請部門首長及公務員出席，認為是次兩會的重點包括中央未來的工作發展，包括邁向高質量發展及「新質生產力」等議題。

譚補充，會上或「講多些」經濟發展相關的議題，尤其當前本港經濟面對複雜多變的外在因素。被問到鄭雁雄就任約一年多，四度在港講述中央政策，是否代表中央對本港經濟有什麼看法，他未正面回應，僅稱鄭作為中央駐港官員，到港介紹兩會精神是好事。