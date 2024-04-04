「歌手」迪拜王子惹猜疑 經貿協：呃過香港一毫子？

投資署未接邀請 政府稱無資助辦公室

彭博刊出訪問一度以迪拜統治者「侄子」形容阿里，後修訂為「親戚」；港府先前在裕澤香江論壇以「杜拜統治家族成員」形容獲邀出席的阿里。對於論壇前的盡職審查安排，特區政府發言人回覆本報查詢時無正面回應，說政府無對在港的家族辦公室作資助。恒生大學稱阿里仍是該校榮譽教授。迪拜政府及阿聯酋駐港總領事館未回覆查詢。

曾為阿里穿針引線的中東經貿協會會長沈運龍接受有線電視訪問證實阿里是專業男高音，親眼看過對方護照寫上酋長（sheikh）及「HH」（His Highness，殿下）稱銜。他批評外界「假王子」說法難聽，「佢呃過你香港一毫子咩？理得佢有冇錢，佢攞唔到錢來，係佢家族蒙羞，唔係你政府蒙羞」。

去年底曾出席協會與阿里簽署合作備忘錄的進出口界議員黃英豪說，總領事館確認阿里是統治家族成員，也是sheikh，「distant relative（遠親）都是ruling family」。他承認外界對年輕的阿里實力有疑問，「實力有多少，就下回分解」，但認為對方肯花時間來港，就算只做遊客都應歡迎，將他說成騙子「好似返去2019年咁，背後好似有黑手！」