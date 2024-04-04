的士大使幫客計車資 蘭桂坊試推3月

派資料卡記車牌 附投訴熱線

羅表示，中區警區聯同的士業界、蘭桂坊協會，以及中西區交通安全運動議會等合作推出先導計劃，每逢周六日凌晨零時至早上5時，中西區交通安全運動議會將安排兩名的士大使，分別在威靈頓街的士站及新增的士丹利街過海的士站，協助乘客登車前記錄預計車資、的士車牌號碼及目的地等資料在「的士資料卡」上。資料卡附有車資參考表及投訴熱線，若乘客懷疑司機濫收車資或涉及其他違法行為，可根據熱線向警方或交通諮詢委員會投訴。

的士業議會主席黃卓邦稱業界表示歡迎計劃，亦會鼓勵和安排守法司機到蘭桂坊接載乘客，與其他持分者保持溝通，確保計劃期間有足夠的士應付需求。

台客讚傳單助了解乘車資訊

警方昨在蘭桂坊向旅客派發宣傳單張，以及在威靈頓街的士站安排大使模擬協助乘客填寫資料。兩名台灣旅客徐小姐和張小姐獲發宣傳單張，單張印有計劃詳情和標示蘭桂坊各的士站位置。兩人首次來港，表示單張令他們了解的士乘車資訊。

羅國凱透露，今年首季中區警區聯同港島總區交通部人員進行32次打擊的士違規的行動，拘捕5名涉嫌濫收車資的司機；亦向10名涉嫌「拒載」、「沒有展示的士計程指示器」、「沒有展示的士司機證」的司機發出13張交通傳票。此外，警方共發147張定額罰款通知書，向23輛的士發出欠妥車輛報告，並將12輛疑違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的士拖往汽車扣留中心作檢驗。