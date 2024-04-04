明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

涉「搬龍門」助友中標 醫局高層被廉署起訴

【明報專訊】醫管局港島東聯網基層及社區醫療服務總監康佩玲涉採購一個病人教育動畫製作項目時「搬龍門」，修改項目規格及泄露機密資料，令友人獲優勢投得逾13萬元項目。兩人昨被廉署起訴公職人員行為失當等罪，暫准保釋，下周一在東區裁判法院答辯。據了解，康佩玲現已停職。

59歲康佩玲（圖）曾任醫管局老人科小組委員會主席，2021年獲委任為政府精神健康諮詢委員會委員。康被控一項公職人員行為失當及兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件；48歲多媒體自由工作者陳立怡被控一項協助、教唆、慫使或促致另一人干犯公職人員行為失當。

改項目規格 撥13萬製片

案發時，康佩玲為第15屆醫管局港島東聯網醫社合作研討會籌備委員會其中一名顧問，約於2021年5月建議利用研討會剩餘資金約13萬元，為網頁製作5段病人參與及教育的動畫，同年底展開採購。

涉事項目共有6名投標者，康涉於2021年5至12月在採購程序更改項目規格令陳受惠，並向陳泄露藉公職獲得的資料，最終陳獲判授該項目。康另涉2021年11及12月使用兩份利益衝突申報表誤導醫管局，聲稱在處理該項目採購時，沒有任何利益衝突須披露。

虛假申報無利益衝突

據悉，康佩玲在業內風評甚佳、備受尊重，多次與陳立怡合作；她涉於案中標書的工作規範訂下指定創意和技術相關條件。醫管局港島東聯網的健康資訊網站列載13段病人健康教育短片，其中12段片尾顯示「陳立怡」負責動畫製作和編劇。

廉署早前接獲貪污投訴後展開調查，發現康佩玲約於2018年認識陳立怡，自此保持聯繫。該署調查發現康更改相關項目規格後，陳成為唯一符合所有技術要求的投標者，醫管局其後將項目判授予陳並支付13.25萬元。

相關字詞﹕康佩玲 廉政公署 醫管局

上 / 下一篇新聞

改身分證性別放寬 毋須完成重置手術 上月入稟覆核 「跨男」斥當局「唔告就唔郁」
改身分證性別放寬 毋須完成重置手術 上月入稟覆核 「跨男」斥當局「唔告就唔郁」
申請人或須交血液報告 律師憂涉私隱問題
申請人或須交血液報告 律師憂涉私隱問題
【日月掠影】1978年5月20日：金禧餘波 掀萬人學運
【日月掠影】1978年5月20日：金禧餘波 掀萬人學運
大坑西邨兩戶未依期遷出 遭入稟交吉追28萬津貼
大坑西邨兩戶未依期遷出 遭入稟交吉追28萬津貼
居親戚家沒戶籍 六旬漢申安置不知惹官非
居親戚家沒戶籍 六旬漢申安置不知惹官非
的士大使幫客計車資 蘭桂坊試推3月
的士大使幫客計車資 蘭桂坊試推3月
「歌手」迪拜王子惹猜疑 經貿協：呃過香港一毫子？
「歌手」迪拜王子惹猜疑 經貿協：呃過香港一毫子？
鄭雁雄下周政總談兩會精神
鄭雁雄下周政總談兩會精神
外國大學續收DSE生 考評局：證認受 300人有條件取錄 指報讀海外院校「沒考生有困難」
外國大學續收DSE生 考評局：證認受 300人有條件取錄 指報讀海外院校「沒考生有困難」
內地辦試場「不是免費」 收支平衡否「不便透露」
內地辦試場「不是免費」 收支平衡否「不便透露」
頒令于品海破產 指不提供財務報表 高院：難證有力還債
頒令于品海破產 指不提供財務報表 高院：難證有力還債
兩車夾擊平治 6煞追斬男子
兩車夾擊平治 6煞追斬男子
城巴主任易服闖德望偷拍女生如廁 官明言判監
城巴主任易服闖德望偷拍女生如廁 官明言判監
流水集會上訴7被告各呈陳辭 官限每人20頁
流水集會上訴7被告各呈陳辭 官限每人20頁
海濱擬長置餐飲設施 委員關注水電配套及開業成本
海濱擬長置餐飲設施 委員關注水電配套及開業成本
全港首例 37歲男金山遭猴襲 感染猴疱疹危殆
全港首例 37歲男金山遭猴襲 感染猴疱疹危殆
甲鏈引發筋膜炎 在日港人亡
甲鏈引發筋膜炎 在日港人亡
海關放蛇揭7燒臘店呃秤
海關放蛇揭7燒臘店呃秤
續遏詐騙洗錢 兩周拘210人
續遏詐騙洗錢 兩周拘210人
騙遮仔會14萬 警員判社服
騙遮仔會14萬 警員判社服
活在灣區：善用內地手機App 北上消費免「中伏」
活在灣區：善用內地手機App 北上消費免「中伏」
【Emily】香港珠海學院官網誤植校長名
【Emily】香港珠海學院官網誤植校長名
【Emily】「花見大館」今起4天 有得DIY花樽乾花香薰燈
【Emily】「花見大館」今起4天 有得DIY花樽乾花香薰燈
【Emily】李嘉誠基金會捐1100萬鎊 助劍橋重建早期癌症研究所
【Emily】李嘉誠基金會捐1100萬鎊 助劍橋重建早期癌症研究所
【Emily】網上三會名單英文版未整好
【Emily】網上三會名單英文版未整好