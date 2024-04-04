涉「搬龍門」助友中標 醫局高層被廉署起訴

59歲康佩玲（圖）曾任醫管局老人科小組委員會主席，2021年獲委任為政府精神健康諮詢委員會委員。康被控一項公職人員行為失當及兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件；48歲多媒體自由工作者陳立怡被控一項協助、教唆、慫使或促致另一人干犯公職人員行為失當。

改項目規格 撥13萬製片

案發時，康佩玲為第15屆醫管局港島東聯網醫社合作研討會籌備委員會其中一名顧問，約於2021年5月建議利用研討會剩餘資金約13萬元，為網頁製作5段病人參與及教育的動畫，同年底展開採購。

涉事項目共有6名投標者，康涉於2021年5至12月在採購程序更改項目規格令陳受惠，並向陳泄露藉公職獲得的資料，最終陳獲判授該項目。康另涉2021年11及12月使用兩份利益衝突申報表誤導醫管局，聲稱在處理該項目採購時，沒有任何利益衝突須披露。

虛假申報無利益衝突

據悉，康佩玲在業內風評甚佳、備受尊重，多次與陳立怡合作；她涉於案中標書的工作規範訂下指定創意和技術相關條件。醫管局港島東聯網的健康資訊網站列載13段病人健康教育短片，其中12段片尾顯示「陳立怡」負責動畫製作和編劇。

廉署早前接獲貪污投訴後展開調查，發現康佩玲約於2018年認識陳立怡，自此保持聯繫。該署調查發現康更改相關項目規格後，陳成為唯一符合所有技術要求的投標者，醫管局其後將項目判授予陳並支付13.25萬元。