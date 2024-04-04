大坑西邨兩戶未依期遷出 遭入稟交吉追28萬津貼

原告為香港平民屋宇有限公司，兩名被告為李佩芳與李秀玲。入稟狀指原告與被告為業主與租戶的關係。去年8月，平民屋宇先後與兩名被告達成終止租約協議，兩人須分別於今年2月22及24日的限期或之前遷出。根據相關協議，平民屋宇須向兩人支付遷出津貼、租金津貼及或特別津貼，李佩芳可獲83.8萬元津貼，當中約16.7萬元已繳付；李秀玲可獲57萬元津貼，當中約11.4萬元已繳付。餘款於單位交吉後才支付。

平民屋宇在限期前多次向兩名被告發信，提醒及要求兩人遷出，惟兩人在限期過後仍未遷出。由於兩人違反相關協議，平民屋宇要求法庭頒令兩人須將單位交吉、討回向兩人預繳的津貼合共28.1萬元，及要求賠償由終止租約當日至今的租值補償金。入稟狀另指協議規定在租戶守約的情况下，可獲編配回遷租用重建後的大廈單位，但因兩人違反協議，平民屋宇不會為兩人編配回遷單位。

平民屋宇指兩人違約 不獲回遷單位

平民屋宇昨回覆查詢稱，為讓重建工程按計劃展開，平民屋宇早於2024年1月啟動法律程序，向違約佔用者收回單位。翻查資料，部分住戶已獲發過渡屋或公屋，但未能在限期前準備就緒。平民屋宇早前曾指會視乎個案，酌情延後交樓期限，故上述人士及少數逾期拒遷者，現仍在邨內居住。

居民關注組：興訟如欺壓 應由社工介入

大坑西邨居民權益關注組主席歐陽潔珍表示，今次事件應由社工介入幫忙，而非以入稟的方式應付；加上其中一名被告曾通知平民屋宇，解釋其無法遷出之原因，質疑平民屋宇對街坊興訟形同欺壓。

昨日一名居於李秀玲單位的六旬男子，稱已去信物業管理公司，解釋他正向當局申請體恤安置，有望於一至兩個月內可獲安排上樓（見另稿）。

【案件編號：DCCJ 1749-1750/24】