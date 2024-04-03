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【Emily】梁子穎上書特首 「盼像奏摺傳皇帝」

【明報專訊】工聯會立法會勞工界議員梁子穎噚日聯同5名工會代表及區議員，喺政府總部外請願。梁子穎身穿「漢服圓領袍」，「上書」一份共5.5米長、貼滿424張市民祈願紙嘅「巨型奏摺」，佢話要重現唐代傳統「投龍」儀式，「希望做到傳書特首，好似古代時候呢，將呢啲奏摺傳到去皇上、皇帝身上面」。

梁子穎一行人先喊「投龍祈願、傳書特首、以民為本、改善民生」口號，再拉開「奏摺」。佢話，呢424張祈願紙，係喺2月16至18日（大年初七至初九）期間喺將軍澳、灣仔及葵芳擺街站收集到，上面印有「鎏金鐵芯銅龍」圖像，由市民寫好新年願望或意見後，投入「投龍祈願」收集箱。有網民就喺梁子穎facebook留言問係咪「即係話特首係皇帝」咁話。

據工聯會整合意見，涵蓋包括福利、民生、勞工、房屋、經濟等方面，頭3個熱門訴求係要求取消垃圾徵費（14.7%），要求政府「派糖」、派錢或消費券（8.8%）及改善房屋政策（8.4%）。佢哋請願道具上亦有引述個別意見，包括要求復興香港粵語文化（0.6%）、興建有中國特色主題公園（0.6%）、取消23條（0.6%），亦有支持23條立法意見。展板上仲發現有市民訴求係就反修例事件追究前特首林鄭月娥責任。

相關字詞﹕請願 奏摺 投龍祈願 唐代 梁子穎

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