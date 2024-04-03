龍心欺詐選舉開支囚6月

47歲的林克霖被裁定兩項在選舉中作出舞弊行為及兩項企圖欺詐罪成。案情透露，被告2020年9月29日向選舉處遞交連同支持文件及申索表格的選舉申報書，向政府申請支付款項。在他申報的選舉開支中，包括以31,200元購買面部護理療程及以7500元租酒店房間作辦公室，共38,700元，並企圖誘使選舉處向他支付申索。

被告無法律代表，親自求情指他對法律懵然不知，加上在被還押的兩周內飽受生病及牙痛煎熬，冀輕判。

有藏毒非禮遊蕩案底

崔官判刑時指背景報告顯示被告6歲來港，有大學學歷及曾從事資訊科技業工作，2008年周遊歐美，3年後返港至2021年移居英國，去年返港參與拳賽。被告有管有毒品、非禮和遊蕩案底。崔官續指被告堅稱沒有意圖犯案及不理解法律，反映他沒有反省及悔意，亦沒有減刑因素，故4罪判囚6個月。

【案件編號：ESCC2050/23】