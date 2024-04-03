清明市道業界未寄厚望 田北辰指有商家食老本

今年復活節假期前夕到最後一日（3月29日至4月1日）共逾228.5萬名港人出境，出境高峰日為上周五， 單日逾70萬港人人次，當中約一成經機場離港，假期最後一天仍有逾23.5萬港人出境；而去年復活節，5天（4月6日至10日）港人出境為130.5萬人次，按年升75%。

稱不可能鬥平「要做深圳冇嘅嘢」

本身經營連鎖服裝店「G2000」的立法會議員田北辰向本報表示，復活節檔期生意額連跌兩年，去年復活節生意按年跌13%至14%，今年復活節再跌13%至14%，2022年的復活節反而是最好的一年。他說，香港目前的確欠缺吸引力，形容部分商家「食老本」，認為飲食業及服裝業不可能與深圳「鬥平」，要做「深圳冇嘅嘢」，利用創意提高產品或食物質素。

面對目前困境，田建議零售業界「保本」，將手頭現金改為收息，「盡量捱過這段時間」。他又批評業主不願減租「吊高嚟賣」，認為當街上出現「吉舖」時，餘下店舖亦會因人流減少而面臨結業危機，形成「骨牌效應」。

今年內地在調假機制下，清明節起連續放假3天，旅遊促進會總幹事崔定邦向本報表示，清明節不算大假期，預計不會有大批內地客訪港，但相信會有小量大灣區短途客，業界主要觀望春節、五一勞動節、十一國慶的內地長假期。崔說，由於目前仍是香港學校假期，相信會有港人在周五（4月5日）請假一天，到內地「玩足4日」，但預料不會出現復活節出境的墟冚場面。

海港城復活節檔推免費泊車

稱人流與去年同期相若

海港城表示，復活節長假期首辦免費泊車日，海港城停車場2000多個車位4天假期都在中午12 時起爆滿，等候入停車場的車龍一度伸延至廣東道。海港城稱，車流破歷年復活節長假紀錄，較去年同期升逾25%，商場人流保持暢旺，人數與去年同期相若。