張炳良本報撰文談23條 盼政府明白「過猶不及」

籲市民「維持自由生活」

張炳良在文章表示，鑑於2019年反修例事件，今次23條立法的思維有別於2003年，傾向寧枉莫縱。他說對於23條在維護國安與保障自由、人權之間，是否恰當平衡，仍有不同意見和顧慮，有待法律專家評議，不過與西方國家的國安法律相比，他認為23條並非特別嚴苛。

23條立法實施後，張炳良稱政府及公職人員執行國安要求時，不應偏離民心，「掌握好情理分際，明白過猶不及的道理，最終靠人民愛國之情而非怕國之懼」。至於普羅大眾，他說應按平常心自由生活，不濫用自由，保持國安和守法意識。他認為，不應總是將社會利益矛盾和官民分歧訴諸國安，並指出23條立法「不是香港自由社會的完結或一國兩制的宿命」。他說若地緣政治局勢改善，各方將不用時刻以國安思維行事，香港應尋求有利發展的政經和國際環境。

陳智思：香港包容未減

稱不能怪責市民憂慮

陳智思昨日出席民主黨前主席劉慧卿的網台節目，並接受傳媒提問。他不認為國安法及23條立法實施後香港包容性減少，強調只要不是想推翻政府，理性批評、以事論事並無問題，舉例近期社會有不少針對垃圾徵費的批評。不過，陳智思承認部分人有憂慮，認為不能怪責市民，應給予時間社會摸索。「的確有部分人擔心，做點事、講些話會否有機會違法呢？我估計現在階段，是在捉摸哪裏得、哪裏不得。」

對於23條立法後有外國媒體撤出香港，陳智思稱立法後生活是否如常、外媒空間是否仍然存在，要交由時間證明。他提到，不少外國企業在港員工清楚香港實况，惟總部人員未必了解，認為要正視這問題。被問到非建制派如民主黨的參政空間，陳智思說他願意與任何人溝通，稱香港確實面對大挑戰，希望有更多人參政，「任何人為香港，給予好的建議，都應該重視」。