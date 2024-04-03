三會委敗選者被質疑分贓 麥美娟：無償服務更值支持

稱無法律規定不可委任敗選者

麥美娟昨出席東華三院癸卯及甲辰年董事局就職儀式，會見傳媒時被問到為何一改去年做法，委任全體區議員加入「三會」，麥稱目的是讓三會可與區議會可「有機結合」，更好地發揮協同效應。麥被問及委任現任區議員是否「塘水滾塘魚」，及未委任民主派是否因為其背景「政治不正確」，她指委任時會考慮是否愛國愛港等三大條件，如有人認為自己已長時間服務社區但未獲委任，或應考慮是否有人比他們更合適。

獲委任敗選者不覺政治酬庸

去年區選與灣仔區敗選的黃守東表示，不同意委任落選者是「政治酬庸」，舉例他在灣仔服務逾6年，相信政府委任是考慮其背景、於地區的服務及貢獻，相信政府委任是以唯才是用為原則。區議會選舉改制後，參選需獲得「三會」成員提名，被問到委任區議員會否有「塘水滾塘魚」的問題，他認為不少獲委任的是不同界別的專業人士，因此不覺得會有相關問題。

新委任的三會成員中有成員被「調區」，被問到會否影響其服務，麥說相關人等在地區服務上有一定經驗，不會只認識他自己區的工作，認為社區人士在不同社區也會有熟悉的聯繫網，強調符合3個委任條件才會委任。被「調區」的中西區區議員王倩雯稱，堅尼地城及石塘嘴與她在區議會的服務是「對口」的，原先半山的服務亦會持續。

本報曾報道上屆三會有不少人未有開會，今屆不少人不獲續任，被問到會否為新一屆三會成員設立出席會議的「KPI」（關鍵績效指標），麥美娟說有信心政府委任的新委員，有服務地區的熱誠，日後會在出席會議及舉辦活動上會做好他們的工作。

東華三院癸卯及甲辰年董事局新任主席鄧明慧亦在儀式上致辭，交代東華三院正興建上環青年宿舍，及研究在土瓜灣設立營辦逾7000平方呎的社區客廳等。