警遏詐騙洗錢拘37人 涉款8900萬

婦買虛幣被騙 失4100萬

觀塘警區刑事部督察梁普恩表示，35宗騙案涉及網上求職、網上購物及網上投資騙案，事主介乎18至75歲。梁稱最大損失金額案件涉逾4100萬元，案中56歲女商人在社交平台認識騙徒，投資虛擬貨幣受騙。據悉，她用對方提供的虛假網站連結自己的加密貨幣錢包，向對方提供錢包密碼，半年分42次轉帳並購入虛擬貨幣，最終未能提款。警方拘捕涉案33歲男子，正追緝同黨歸案。

多涉傀儡戶口 一被捕者15歲

行動中拘捕37名本地男女，介乎15至66歲，其中15歲男生被暫控一項以欺騙手段取得財產罪，上月提堂，其餘人保釋候查。警方指涉案傀儡戶口持有人的職業及被招攬渠道待查，初步調查顯示他們收取幾百至幾千元，出售個人銀行戶口資料，供犯罪集團處理犯罪得益。

警方呼籲市民切勿借出戶口或出售個人資料以開設新戶口等；據成功檢控案例，法庭明確指出即使被捕人推搪自己單純向第三者借出、賣出或出租戶口，成為傀儡戶口持有人，無直接參與洗黑錢，刑責與真正處理犯罪得益者無異，法庭甚至會把這些考慮為加刑因素。警方稱會徵詢律政司意見，追究被捕人刑責及積極申請加刑。