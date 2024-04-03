官指同袍辱罵案無聊 判男警付警方訟費

【明報專訊】一名在警署報案室工作的男警早前入稟區院，指控同袍屢刻意為難及說「你老婆畀我╳」等，疑涉性騷擾及性別歧視，向該同袍及警方索償。男警早前終止針對警方的法律程序，區院法官昨頒判辭，表示案件申索瑣碎無聊，下令男警向警方支付5.6萬元訟費。
申索人為警員吳漢生（音譯），答辯人為高級警員林文龍（音譯）和警務處。吳漢生早前終止針對警方的申索，警方其後追討訟費，法官梁國安昨頒訟費決定。至於針對林的申索，梁官上月裁定無合理訴訟因由，下令剔除。
梁官在判辭表示，吳漢生指稱被林文龍指罵「你老婆畀我╳」、「你阿媽畀我╳，生咗你個衰仔」等，只是工作場合騷擾字眼，充其量顯示兩人長期爭執，與性騷擾無關，一個合理的人會將林的指罵解讀為一般侮辱說話，而不是對吳的妻子或母親有性方面的興趣。梁官提及，平機會曾告知吳案情不構成性騷擾，吳仍提出訴訟，涉案申索「瑣碎無聊」。
指警方按意願停查 男警說法不合理
梁官強調，警方接獲吳的個案後已在兩個月內會見相關警員，並在4個月內完成調查，有關證供無受質疑。梁官又認為平機會接手個案後，警方依照吳的意願暫停調查，吳現時指控警方無採取合理跟進措施，說法不合理，故下令吳向警方支付5.6萬元訟費。