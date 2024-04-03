倡綠色殯葬 曾咀紀念園月底推新服務 撒灰器改紙質免重用 增獨立房供悼念

食環署共設13個紀念花園，私營墳場另有兩個紀念花園。食環署高級衛生督察（行政及發展）特別職務李啟倫指出，花園撒灰及海上撒灰分別由2011年的1674宗和661宗，增至去年的8237宗和1144宗，去年綠色殯葬使用者佔死亡總人數的比率升至16.5%（見表）。他說，截至去年，綠色殯葬中央登記名冊已有1.1萬人登記。

為鼓勵市民使用綠色殯葬，屯門曾咀紀念花園本月底將推出新服務，包括免費提供一次性紙質撒骨灰器，以及率先在曾咀設獨立房間，讓家屬可在撒骨灰前悼念先人。有別於以往僅免費提供會重用的金屬撒灰器，紙質撒骨灰器用後可即火化，暫有兩款尺寸選擇。同時，食環署將提供澆水壼，讓市民撒骨灰後澆灌草地，李啟倫形容這代表化作春泥，回歸大自然。

另外屯門曾咀紀念花園上月起亦有新設施「渡船」，由木刻藝術家凌展騰以回收木所創，船身3個「思念信箱」分別標註可供海上撒灰的3個水域名稱，讓親屬投遞「心意信箋」，向先人表達思念，食環署會定期火化信箋。

海上撒灰月底可網上改期

至於海上撒灰服務，署方本月底將向使用者派發紀念證書和思念相架，上印逝者姓名、撒灰日期地點，亦會改善海上撒灰免費渡輪服務，市民可於最少4天前在網上自行更改撒灰日期。

李啟倫稱，未來將設一站式殯葬服務平台，包括處理火化和綠色殯葬登記，分階段推行，預計今年第三季率先開放火化申請。