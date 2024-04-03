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港聞

港聞二

卓爾廣場續「執手尾」 大指定袋派食肆勸用

【明報專訊】垃圾徵費「先行先試」計劃前日起在14個處所推行。本報昨日報道，被選中試行的屯門卓爾廣場，有食肆反映只獲提供20公升指定袋，不適用於廚房大垃圾桶，因此只能使用一般垃圾袋。本報記者昨午再到商場觀察，多名職員向食肆派發較大的50、75及100公升指定袋，有食肆負責人稱會試用，另有店員稱商場無要求使用指定袋，亦不打算參與試行。明報記者

環保署回覆查詢稱，負責團隊已聯絡參與計劃的物管跟進，而住戶及商戶亦需時間適應新安排。對於「先行先試」首日情况，署方表示暫未有指定垃圾袋、非指定袋裝垃圾的比率等數據可提供。

記者昨午1時許到訪卓爾廣場，發現不少食肆和遊戲店等商戶仍用普通垃圾袋；二樓後樓梯有大型垃圾桶套上綠色指定袋為商戶「執手尾」，裏面和旁邊棄置大量未有使用指定袋包起的垃圾，其後清潔工把載滿的垃圾桶拉至地下垃圾房處理。

食肆：冇話我哋一定要用

昨午約2時半，多名商場職員向食肆派發較大的50、75及100公升指定袋，並提醒店員使用，或把沒用指定袋載起的垃圾棄置於套有指定袋的大型垃圾桶，並記錄數量。有壽司店員向本報稱，早前只收到20公升指定袋，不適用於廚房大垃圾桶，只用於收銀位的細垃圾桶，之後會全店試用大指定袋。

有食肆無意分類有無意試行

有火鍋店負責人說，日前因未有合適尺寸的指定袋而無參與試行。她說願試用指定袋，但暫未有打算為垃圾分類，亦希望可從試行中找到新的處理方法。另有店內使用一般垃圾袋的餐廳職員稱，商場表示會協助以指定袋處理垃圾，不打算參與試行，「佢（商場）冇話我哋一定要用」。

另外，西九龍政府合署為「先行先試」的唯一政府大樓。昨是試行後首個工作天，本報記者現場所見，大樓未有在全部垃圾桶使用指定袋，包括南座大堂及地下的傷殘廁所；南座二樓衛生署牙科診所內的垃圾桶則見套有指定袋。

（垃圾徵費）

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