虛幣利益糾紛 9青年涉酒店禁錮毆19歲男 警拘3人 6男女在逃

事發昨晨6時許，警方接獲男事主的女友求助，指劉在紅磡德豐街九龍海逸君綽酒店一房間遭人毆打及搶去財物。警方接報趕至，當場拘捕其中3名男子，遇襲男事主嘴唇、手肘、頸及腰受傷，清醒送往伊利沙伯醫院救治。被捕19歲郭姓男子與16歲少年同涉嫌非法禁錮、襲擊致造成身體傷害及勒索，17歲被捕少年則涉嫌非法禁錮及勒索。另外正追緝在逃的4男2女，他們均年約17歲。

事主悄悄致電女友求救

據了解，19歲劉姓事主與其中一被捕男子一直租用案發酒店房間，作虛擬貨幣交易及消遣。案發前劉被7男2女（包括被捕3男）相約到酒店房間，向他追討虛擬貨幣交易所賺利潤，涉約18萬元，其間劉被非法禁錮、恐嚇及以壘球棍毆打，劉其後趁對方不為意，暗中用自己手機致電女友求救，代為報警。

救援人員接報到場後發現受傷事主，將他帶上救護車治理，涉案男女在酒店大堂四散逃走，警員到場後發現消防正協助追截懷疑涉案男女，立即落車追捕，制服其中兩男，其後向事主了解案情後，得悉仍有一名涉案者留在案發酒店房間，警員遂到酒店拘捕另一男子。