明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

量刑超同案被告1.4倍 3人串謀集結囚逾兩年 練錦鴻：罪責近暴動 另官判刑無提暴力

【明報專訊】2019年8月25日「葵荃青大遊行」發生衝突，警方在荃灣屠房外3部車搜出多支行山杖及逾千顆鋼珠等，車上12人被捕。其中兩男一女早前承認串謀非法集結等罪，昨在區院被判監25至30個月。法官練錦鴻稱，被告分別以無線電與示威者協調對抗警方及駕車接載同謀者，罪責近乎暴動，拒絕採納另一法官就同案認罪被告以15個月作量刑起點，將3人量刑起點定為3年（見另稿），即較另案高出1.4倍。

練官：案發情况網上廣傳 損港譽

被告機械技工潘世傑（現年30歲，下同）、無業女子羅雅婷（46歲）及機械技工區曉鋒（49歲）否認串謀暴動，承認屬交替控罪的串謀參與非法集結，潘、區另承認無牌管有無線電通訊器具罪。

法官練錦鴻昨稱，案發情况在互聯網廣傳，使人憂慮並以為香港烽煙處處、戰火連天，有人向警方投擲汽油彈和磚塊；本案不是即興發生、涉及至少1000人，被告攜有裝備、乘私人交通工具到達暴力衝突現場附近。練官指示威者嚴重破壞社會安寧，導致香港以自由和平社會引以為傲的聲譽受損。

「拜讀過博學同袍判刑理由」

指無解釋為何量刑15月

同案7名被告早前認罪被判囚9至12個月。對於昨日辯方求情陳辭談及同案認罪被告的判刑，練官稱「拜讀過博學同袍判刑理由」，發現暫委法官王興偉並無解釋為何以15個月為量刑起點，亦沒提到嚴重的暴力對抗行為，例如有人擲汽油彈和縱火。練官表示，無證據指被告作出實際暴力行為，但案情可見他們同意並有意參與暴力行動，重申合謀參與者的罪責應和參與者相等，遂以3年為量刑起點。

拒就親友求情減刑

練官拒就被告的親友求情減刑，僅就他們先後認罪下調刑期。練官稱，潘當時全身黑衣及管有無線電收發機，唯一推論是有備而來與示威者互通消息，協調抵抗警方鎮壓；羅駕車載着身穿戰術背心的被告及示威物品，利用自己汽車把同謀者送往現場，擔當不可或缺的角色。潘、羅開審前認罪，獲減刑20%，分別被判囚30個月和28個月。至於穿戰術背心的區，練官認為他準備加入示威，即使無線電收發機由別人分發，區肯接受的理由是用來抗警，因其適時認罪減刑，最終判囚25個月。

【案件編號：DCCC117、118/22等（已合併）】

明報記者

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

葉劉倡民間外交重建香港國際形象　稱「低級紅」要慢慢改　「太戰狼」難做橋樑
葉劉倡民間外交重建香港國際形象　稱「低級紅」要慢慢改　「太戰狼」難做橋樑
談23條 稱諮詢期長沒好處 「只會被妖魔化」
談23條 稱諮詢期長沒好處 「只會被妖魔化」
談樓巿 稱國際都會樓必貴 倡用灣區資源紓壓
談樓巿 稱國際都會樓必貴 倡用灣區資源紓壓
談財赤 2027/28復盈餘 「多人認為樂觀了點」
談財赤 2027/28復盈餘 「多人認為樂觀了點」
膠馬圍完又圍 無家者沒歸期 民處稱收投訴 隧道再美化 社協質疑針對
膠馬圍完又圍 無家者沒歸期 民處稱收投訴 隧道再美化 社協質疑針對
曾宿櫻桃街隧道現棲鄰橋 志哥：料維持半年
曾宿櫻桃街隧道現棲鄰橋 志哥：料維持半年
前牧師被指性侵 基恩之家：冀事主獲公義 願同行
前牧師被指性侵 基恩之家：冀事主獲公義 願同行
去年排洪 認發布較遲 鄧炳強：深圳同意預早通知
去年排洪 認發布較遲 鄧炳強：深圳同意預早通知
新油麻地避風塘現女浮屍 全裸有可疑瘀傷
新油麻地避風塘現女浮屍 全裸有可疑瘀傷
【日月掠影】1977年5月20日：石油危機燃全球 中日撲火
【日月掠影】1977年5月20日：石油危機燃全球 中日撲火
大狀：量刑不一定跟足同級法官
大狀：量刑不一定跟足同級法官
虛幣利益糾紛 9青年涉酒店禁錮毆19歲男 警拘3人 6男女在逃
虛幣利益糾紛 9青年涉酒店禁錮毆19歲男 警拘3人 6男女在逃
卓爾廣場續「執手尾」 大指定袋派食肆勸用
卓爾廣場續「執手尾」 大指定袋派食肆勸用
煽毀喜茶男生 上訴得直改判緩刑
煽毀喜茶男生 上訴得直改判緩刑
九巴起火燬天橋 恒生索償1735萬
九巴起火燬天橋 恒生索償1735萬
倡綠色殯葬 曾咀紀念園月底推新服務 撒灰器改紙質免重用 增獨立房供悼念
倡綠色殯葬 曾咀紀念園月底推新服務 撒灰器改紙質免重用 增獨立房供悼念
歷史館夏商周展今開 逾150文物33件「國家一級」
歷史館夏商周展今開 逾150文物33件「國家一級」
官指同袍辱罵案無聊 判男警付警方訟費
官指同袍辱罵案無聊 判男警付警方訟費
警遏詐騙洗錢拘37人 涉款8900萬
警遏詐騙洗錢拘37人 涉款8900萬
私家車撞斐濟領館車 司機逃逸
私家車撞斐濟領館車 司機逃逸
三會委敗選者被質疑分贓 麥美娟：無償服務更值支持
三會委敗選者被質疑分贓 麥美娟：無償服務更值支持
張炳良本報撰文談23條 盼政府明白「過猶不及」
張炳良本報撰文談23條 盼政府明白「過猶不及」
撞小巴提和解不果 休班警認醉駕候判
撞小巴提和解不果 休班警認醉駕候判
清明市道業界未寄厚望 田北辰指有商家食老本
清明市道業界未寄厚望 田北辰指有商家食老本
澳門成立小組協調大型演出活動
澳門成立小組協調大型演出活動
龍心欺詐選舉開支囚6月
龍心欺詐選舉開支囚6月
曼谷抵港旅客檢值190萬大麻花
曼谷抵港旅客檢值190萬大麻花
灣區熱搜：灣區認證水產上市 貨不對辦可索償 採綠色養殖禁用抗生素 稱要求超歐盟
灣區熱搜：灣區認證水產上市 貨不對辦可索償 採綠色養殖禁用抗生素 稱要求超歐盟
灣區熱搜：「灣區標準」增73項 涵預製菜職場技能7領域
灣區熱搜：「灣區標準」增73項 涵預製菜職場技能7領域
【Emily】管數60載 103歲財務經理堅持返工 首間餐廳廚房後倉庫做起 美心最年長員工
【Emily】管數60載 103歲財務經理堅持返工 首間餐廳廚房後倉庫做起 美心最年長員工
【Emily】「玩完論」後赴京論壇 羅奇話被「勸止」談港問題
【Emily】「玩完論」後赴京論壇 羅奇話被「勸止」談港問題
【Emily】梁子穎上書特首 「盼像奏摺傳皇帝」
【Emily】梁子穎上書特首 「盼像奏摺傳皇帝」
【Emily】「乜鬼都有」日本妖怪展 周五起灣仔登場
【Emily】「乜鬼都有」日本妖怪展 周五起灣仔登場
【Emily】董沛銓獲委昂坪360董事總經理
【Emily】董沛銓獲委昂坪360董事總經理