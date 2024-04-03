量刑超同案被告1.4倍 3人串謀集結囚逾兩年 練錦鴻：罪責近暴動 另官判刑無提暴力

練官：案發情况網上廣傳 損港譽

被告機械技工潘世傑（現年30歲，下同）、無業女子羅雅婷（46歲）及機械技工區曉鋒（49歲）否認串謀暴動，承認屬交替控罪的串謀參與非法集結，潘、區另承認無牌管有無線電通訊器具罪。

法官練錦鴻昨稱，案發情况在互聯網廣傳，使人憂慮並以為香港烽煙處處、戰火連天，有人向警方投擲汽油彈和磚塊；本案不是即興發生、涉及至少1000人，被告攜有裝備、乘私人交通工具到達暴力衝突現場附近。練官指示威者嚴重破壞社會安寧，導致香港以自由和平社會引以為傲的聲譽受損。

「拜讀過博學同袍判刑理由」

指無解釋為何量刑15月

同案7名被告早前認罪被判囚9至12個月。對於昨日辯方求情陳辭談及同案認罪被告的判刑，練官稱「拜讀過博學同袍判刑理由」，發現暫委法官王興偉並無解釋為何以15個月為量刑起點，亦沒提到嚴重的暴力對抗行為，例如有人擲汽油彈和縱火。練官表示，無證據指被告作出實際暴力行為，但案情可見他們同意並有意參與暴力行動，重申合謀參與者的罪責應和參與者相等，遂以3年為量刑起點。

拒就親友求情減刑

練官拒就被告的親友求情減刑，僅就他們先後認罪下調刑期。練官稱，潘當時全身黑衣及管有無線電收發機，唯一推論是有備而來與示威者互通消息，協調抵抗警方鎮壓；羅駕車載着身穿戰術背心的被告及示威物品，利用自己汽車把同謀者送往現場，擔當不可或缺的角色。潘、羅開審前認罪，獲減刑20%，分別被判囚30個月和28個月。至於穿戰術背心的區，練官認為他準備加入示威，即使無線電收發機由別人分發，區肯接受的理由是用來抗警，因其適時認罪減刑，最終判囚25個月。

【案件編號：DCCC117、118/22等（已合併）】

明報記者

（反修例風暴）