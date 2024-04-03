去年排洪 認發布較遲 鄧炳強：深圳同意預早通知

預計有可能排洪便通知港府

「不用等排洪一刻才按鈕」

鄧炳強表示，排洪已有特定通報機制，不過大雨的預測性較風暴低，一般而言希望內地政府於3小時前通知排洪，去年9月港府在深圳當局排洪前45分鐘才獲通知。鄧稱雖然有關新聞稿遲了約20分鐘才發出，但強調已盡早通知有可能受影響村落的居民。他說現已與深圳政府達成共識，在內地氣象部門知道情况嚴重時，會預先通知港府預計有可能排洪，「不用等排洪一刻才按按鈕」。

另外，鄧炳強表示，粵港澳政府會在今年內簽署《粵港澳應急管理合作暨大灣區應急救援行動合作框架協議》，政府正制定有關行動方案。鄧說，政府已擬備「共享清單」，包括救援工具、車、船和救援人員等，一旦發生突發事件，可根據事發地需求和資源共享機制，各合作方在應急物資裝備、應急人員和專家調配等方面給予相應支援。他又稱下月會與三地政府舉行模擬地震聯合演練，加強聯合應急指揮機制的執行。