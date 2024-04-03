前牧師被指性侵 基恩之家：冀事主獲公義 願同行

本報昨日再聯絡彭偉業，截稿前沒回覆。

彭偉業未再回覆

基恩之家傳道人鄭子康昨回覆本報，稱有關報道刊出後，暫未收到有新事主聯絡教會，亦未能接觸報道提及的教友A、B及D；另就彭偉業向勞工處投訴遭教會無理解僱一事仍未有新進展。

基恩之家同工會在「家書」重申，教會是在解僱彭偉業後才被告知彭涉嫌性騷擾或性侵，亦已即時聯絡其中一名事主跟進，強調支持及理解事主公開事件。

管浩鳴倡設防性騷擾守則

本報昨透過電郵和WhatsApp向由彭偉業成立的「吉隆坡好撒瑪利亞人教會」查詢是否知道彭被指控涉性騷擾及性侵、目前彭在教會擔任什麼職位，截稿前沒回應。

本身是牧師的立法會選委界別議員管浩鳴表示，不論教會是否性小眾，任何機構都應設立有關防止性騷擾的守則。對於本報接觸到的事主不願報警，他說教會一般會尊重事主，因為強行替事主報警或會導致事主出現情緒問題，但亦會鼓勵事主報警。