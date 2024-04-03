明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

曾宿櫻桃街隧道現棲鄰橋 志哥：料維持半年

【明報專訊】入夜，連接旺角亞皆老街與塘尾道交界的行人天橋人來人往，人聲夾雜車聲，十分嘈雜。62歲的「志哥」躺在小帳篷裏，並未理會外界的人與事，「佢行走佢嘅路，我哋瞓我哋嘅覺，大家唔好騷擾行人」，這是無家者心照不宣的默契。因新冠疫下收入減少，無力交租，志哥選擇露宿街頭，疫後靠打散工維生。

疫下失業宿街頭 打散工維生

疫情爆發前，志哥是月薪近3萬元的全職貨車司機，有能力在新界租套房住，疫下因工作減少，無法再支付租金，需搬入公司貨倉暫住。惟公司其後結業，再次失去容身之所的志哥成為無家者，數年間輾轉棲身於不同地方，前年才來到大角嘴櫻桃街行人隧道。

談起家人，志哥說有一個20多歲兒子，但無意打擾其生活，亦不會與兒子說很多事情，「香港住嘅地方不嬲都唔係大，一多人都幾大鑊」。

櫻桃街行人隧道一半位置去年3月被「膠馬」圍封後，志哥等一眾無家者搬到鄰近行人天橋，新地方比以往嘈雜，蚊蟲頗多。他預計未來半年將維持現狀，幸好有社工正幫忙申請資助，盼獲批後可租住套房，「只有第一個月幫我，之後要我自己想辦法（交租）」。

志哥說，現時靠當兼職司機掙取收入，惟散工薪酬浮動，遠不及從前穩定，「𠵱家嘅環境，變成公司好多司機都唔敢放假，因為今日唔知聽日事，開（工）多一日得一日」。

曾想申公屋 月入不符資格

他嘆道，昔日曾有意申請輪候1人公屋單位，卻因為超出每月入息限額而不符資格，並自嘲現在「高不成低不就」，反問是否要為了符合資格而不工作一年。最近志哥找到一份長工，但只上了一天班，當日已收到對方電話稱不用再來，「他說得好聽，（說）東西重怕我受傷」。

相關字詞﹕行人隧道 露宿 無家者

上 / 下一篇新聞

葉劉倡民間外交重建香港國際形象　稱「低級紅」要慢慢改　「太戰狼」難做橋樑
葉劉倡民間外交重建香港國際形象　稱「低級紅」要慢慢改　「太戰狼」難做橋樑
談23條 稱諮詢期長沒好處 「只會被妖魔化」
談23條 稱諮詢期長沒好處 「只會被妖魔化」
談樓巿 稱國際都會樓必貴 倡用灣區資源紓壓
談樓巿 稱國際都會樓必貴 倡用灣區資源紓壓
談財赤 2027/28復盈餘 「多人認為樂觀了點」
談財赤 2027/28復盈餘 「多人認為樂觀了點」
膠馬圍完又圍 無家者沒歸期 民處稱收投訴 隧道再美化 社協質疑針對
膠馬圍完又圍 無家者沒歸期 民處稱收投訴 隧道再美化 社協質疑針對
前牧師被指性侵 基恩之家：冀事主獲公義 願同行
前牧師被指性侵 基恩之家：冀事主獲公義 願同行
去年排洪 認發布較遲 鄧炳強：深圳同意預早通知
去年排洪 認發布較遲 鄧炳強：深圳同意預早通知
新油麻地避風塘現女浮屍 全裸有可疑瘀傷
新油麻地避風塘現女浮屍 全裸有可疑瘀傷
【日月掠影】1977年5月20日：石油危機燃全球 中日撲火
【日月掠影】1977年5月20日：石油危機燃全球 中日撲火
量刑超同案被告1.4倍 3人串謀集結囚逾兩年 練錦鴻：罪責近暴動 另官判刑無提暴力
量刑超同案被告1.4倍 3人串謀集結囚逾兩年 練錦鴻：罪責近暴動 另官判刑無提暴力
大狀：量刑不一定跟足同級法官
大狀：量刑不一定跟足同級法官
虛幣利益糾紛 9青年涉酒店禁錮毆19歲男 警拘3人 6男女在逃
虛幣利益糾紛 9青年涉酒店禁錮毆19歲男 警拘3人 6男女在逃
卓爾廣場續「執手尾」 大指定袋派食肆勸用
卓爾廣場續「執手尾」 大指定袋派食肆勸用
煽毀喜茶男生 上訴得直改判緩刑
煽毀喜茶男生 上訴得直改判緩刑
九巴起火燬天橋 恒生索償1735萬
九巴起火燬天橋 恒生索償1735萬
倡綠色殯葬 曾咀紀念園月底推新服務 撒灰器改紙質免重用 增獨立房供悼念
倡綠色殯葬 曾咀紀念園月底推新服務 撒灰器改紙質免重用 增獨立房供悼念
歷史館夏商周展今開 逾150文物33件「國家一級」
歷史館夏商周展今開 逾150文物33件「國家一級」
官指同袍辱罵案無聊 判男警付警方訟費
官指同袍辱罵案無聊 判男警付警方訟費
警遏詐騙洗錢拘37人 涉款8900萬
警遏詐騙洗錢拘37人 涉款8900萬
私家車撞斐濟領館車 司機逃逸
私家車撞斐濟領館車 司機逃逸
三會委敗選者被質疑分贓 麥美娟：無償服務更值支持
三會委敗選者被質疑分贓 麥美娟：無償服務更值支持
張炳良本報撰文談23條 盼政府明白「過猶不及」
張炳良本報撰文談23條 盼政府明白「過猶不及」
撞小巴提和解不果 休班警認醉駕候判
撞小巴提和解不果 休班警認醉駕候判
清明市道業界未寄厚望 田北辰指有商家食老本
清明市道業界未寄厚望 田北辰指有商家食老本
澳門成立小組協調大型演出活動
澳門成立小組協調大型演出活動
龍心欺詐選舉開支囚6月
龍心欺詐選舉開支囚6月
曼谷抵港旅客檢值190萬大麻花
曼谷抵港旅客檢值190萬大麻花
灣區熱搜：灣區認證水產上市 貨不對辦可索償 採綠色養殖禁用抗生素 稱要求超歐盟
灣區熱搜：灣區認證水產上市 貨不對辦可索償 採綠色養殖禁用抗生素 稱要求超歐盟
灣區熱搜：「灣區標準」增73項 涵預製菜職場技能7領域
灣區熱搜：「灣區標準」增73項 涵預製菜職場技能7領域
【Emily】管數60載 103歲財務經理堅持返工 首間餐廳廚房後倉庫做起 美心最年長員工
【Emily】管數60載 103歲財務經理堅持返工 首間餐廳廚房後倉庫做起 美心最年長員工
【Emily】「玩完論」後赴京論壇 羅奇話被「勸止」談港問題
【Emily】「玩完論」後赴京論壇 羅奇話被「勸止」談港問題
【Emily】梁子穎上書特首 「盼像奏摺傳皇帝」
【Emily】梁子穎上書特首 「盼像奏摺傳皇帝」
【Emily】「乜鬼都有」日本妖怪展 周五起灣仔登場
【Emily】「乜鬼都有」日本妖怪展 周五起灣仔登場
【Emily】董沛銓獲委昂坪360董事總經理
【Emily】董沛銓獲委昂坪360董事總經理