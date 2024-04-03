曾宿櫻桃街隧道現棲鄰橋 志哥：料維持半年

疫下失業宿街頭 打散工維生

疫情爆發前，志哥是月薪近3萬元的全職貨車司機，有能力在新界租套房住，疫下因工作減少，無法再支付租金，需搬入公司貨倉暫住。惟公司其後結業，再次失去容身之所的志哥成為無家者，數年間輾轉棲身於不同地方，前年才來到大角嘴櫻桃街行人隧道。

談起家人，志哥說有一個20多歲兒子，但無意打擾其生活，亦不會與兒子說很多事情，「香港住嘅地方不嬲都唔係大，一多人都幾大鑊」。

櫻桃街行人隧道一半位置去年3月被「膠馬」圍封後，志哥等一眾無家者搬到鄰近行人天橋，新地方比以往嘈雜，蚊蟲頗多。他預計未來半年將維持現狀，幸好有社工正幫忙申請資助，盼獲批後可租住套房，「只有第一個月幫我，之後要我自己想辦法（交租）」。

志哥說，現時靠當兼職司機掙取收入，惟散工薪酬浮動，遠不及從前穩定，「𠵱家嘅環境，變成公司好多司機都唔敢放假，因為今日唔知聽日事，開（工）多一日得一日」。

曾想申公屋 月入不符資格

他嘆道，昔日曾有意申請輪候1人公屋單位，卻因為超出每月入息限額而不符資格，並自嘲現在「高不成低不就」，反問是否要為了符合資格而不工作一年。最近志哥找到一份長工，但只上了一天班，當日已收到對方電話稱不用再來，「他說得好聽，（說）東西重怕我受傷」。