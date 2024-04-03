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膠馬圍完又圍 無家者沒歸期 民處稱收投訴 隧道再美化 社協質疑針對

【明報專訊】政府去年以翻新及美化工程為由，先後於油尖旺區多條行人隧道及天橋採取聯合清理行動，以「膠馬」圍封部分位置數月不等。本報記者上周四到大角嘴櫻桃街和佐敦通往柯士甸港鐵站A出口的行人隧道，發現一半位置仍被「膠馬」圍封。被問放「膠馬」是否為防露宿者聚集，油尖旺民政處回覆本報稱，去年完成兩條隧道維修保養工作後已移除欄杆，但其後再收到關於有人在隧道長期堆積大量雜物，引致阻礙行人通過、環境衛生滋擾、治安及火警憂患的投訴，故早前聯同相關部門作清理行動，為配合擬做的翻新和美化工程，隧道部分位置已放置欄杆。

不過，協助無家者的社區協會幹事吳衛東質疑，政府行動難免令人懷疑是針對無家者，認為持續驅趕未能解決他們的住屋需要，促請當局制定無家者友善政策、增建資助宿舍等。

櫻桃街行人隧道現有一半位置放了「膠馬」，佐敦通往柯士甸港鐵站A出口行人隧道，則是通道兩旁都放了「膠馬」。

吳衛東：無家者難尋 建關係需時

吳衛東質疑，去年櫻桃街行人隧道只花了約兩周貼牆紙，難以理解為何至今仍以「膠馬」圍封，令無家者被迫遷至附近行人天橋；該隧道原本有17至20名無家者，部分因清場離開。他說，不少無家者沒有固定電話號碼，一旦離開，要花更多時間及人力找回他們，與新無家者建立關係有時需一年，不利支援工作。

曾住櫻桃街行人隧道大半年的無家者「志哥」憶述，清場行動去年3月進行，按照慣常做法，無家者會暫搬離，待清場後再返回，沒料「膠馬」長期圍封。他曾打算搬去深水埗，但「插針都插唔落」，只能與部分無家者搬到鄰近行人天橋，雖暫未有人驅趕，「但也挺肯定未來會」。

油尖旺民處：料暑假完工

油尖旺民政處則稱，去年完成兩條隧道維修保養工作後已將欄杆（即膠馬）移除，其後再收投訴，故早前聯同相關部門進行清理行動，又說設施因使用多時需翻新，藉此機會做美化工程，包括重漆行人隧道天花及更換牆身海報貼紙，櫻桃街行人隧道欄杆亦會重漆，另計劃增加柯士甸行人隧道內展示政府資訊的海報箱數目，初步預期各工程可在今年暑假完成。

該處稱為配合相關工作，隧道部分位置已放置欄杆，同時留有足夠空間讓行人通過。

相關字詞﹕行人隧道 膠馬 無家者

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